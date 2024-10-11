Пенсії в Україні — лише кілька категорій осіб отримують не менше 8 тис. грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні деяким громадянам похилого віку держава гарантує вищі виплати, аніж середня пенсія у 5,8 тис. гривень на місяць чи мінімальна у 2,36 тис. гривень. Йдеться про чотири категорії пенсіонерів, виплати яких не можуть бути менші за 8 тис. гривень.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ), пише УНІАН.

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За вимогами ПФУ, виплату у 8 тис. гривень на місяць і вище надають таким категоріям пенсіонерів: особи, які мають інвалідність через війну, військові з інвалідністю, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та громадяни, які постраждали від цієї катастрофи.

Постраждалі від Чорнобильської аварії

Останні два роки пенсія так званим "чорнобильцям" має становити не нижче 8,187 тис. гривень на місяць для першої групи інвалідності, 6,549 тис. гривень — для другої групи, 5,048 тис. гривень — для третьої групи.

Ліквідатори катастрофи на ЧАЕС

Також з 2023-го люди пенсійного віку, які мають інвалідність, отриману через ліквідацію наслідків Чорнобильської аварії, отримують мінімально 8,025 тис. гривень (третя група), 10,7 тис. гривень (друга група), 13,376 тис. гривень (перша група).

Військовослужбовці з інвалідністю

Військові у разі появи проблем зі здоров'ям під час несення служби або до трьох місяців після звільнення мають право на виплати з інвалідності.

У разі встановлення інвалідності першої групи — 100% від розміру грошового забезпечення, другої групи — 80%, третьої — 60%.

Водночас бійці, які мають інвалідність не через військові дії, отримають у разі першої групи інвалідності — 70% від розміру грошового забезпечення, другої групи — 60%, третьої — 40%.

Цивільні з інвалідністю через війну

Громадяни, яким дали групу інвалідності через війну, також отримуватимуть вищу пенсію. Для третьої групи гарантують 8,499 тис. гривень, для другої — 12,395 тис. гривень, для третьої — 15,346 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким українцям можуть припинити виплати пенсії. Це може статися за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду. Однак пенсіонери можуть поновити виплати як в Україні, так і за кордоном.

Також повідомляли, що в Україні планують розширити можливості Пенсійного фонду здійснювати виплати громадянам на заслуженому відпочинку через пошту. Відповідну ініціативу готують до подання на розгляд парламенту.