Пенсии в Украине — всего несколько категорий людей получают не менее 8 тыс. грн

Пожилые люди. Фото: Freepik

В Украине некоторым пожилым гражданам государство гарантирует более высокие выплаты, чем средняя пенсия в 5,8 тыс. гривен в месяц или минимальная в 2,36 тыс. гривен. Речь идет о четырех категориях пенсионеров, выплаты которых не могут быть менее 8 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ), пишет УНИАН.

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По требованиям ПФУ, выплату в 8 тыс. гривен в месяц и выше предоставляют следующим категориям пенсионеров: лицам, имеющим инвалидность из-за войны, военным с инвалидностью, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, пострадавшие от этой катастрофы.

Пострадавшие от Чернобыльской аварии

Последние два года пенсия так называемым "чернобыльцам" должна составлять не ниже 8,187 тыс. гривен в месяц для первой группы инвалидности, 6,549 тыс. гривен — для второй группы, 5,048 тыс. гривен — для третьей группы.

Ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС

Также с 2023-го люди пенсионного возраста, имеющие инвалидность, полученную из-за ликвидации последствий Чернобыльской аварии, получают минимально 8,025 тыс. гривен (третья группа), 10,7 тыс. гривен (вторая группа), 13,376 тыс. гривен (первая группа).

Военнослужащие с инвалидностью

Военные в случае возникновения проблем со здоровьем во время несения службы или до трех месяцев после увольнения имеют право на выплаты по инвалидности.

В случае установления инвалидности первой группы — 100% от размера денежного довольствия, второй группы — 80%, третьей — 60%.

В то же время бойцы, имеющие инвалидность не из-за военных действий, получат в случае первой группы инвалидности — 70% от размера денежного довольствия, второй группы — 60%, третьей — 40%.

Гражданские с инвалидностью из-за войны

Граждане, которым дали группу инвалидности из-за войны, также будут получать более высокую пенсию. Для третьей группы гарантируют 8,499 тыс. гривен, для второй — 12,395 тыс. гривен, для третьей — 15,346 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым украинцам могут прекратить выплаты пенсии. Это может произойти по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Однако пенсионеры могут возобновить выплаты как в Украине, так и за границей.

Также сообщалось, что в Украине планируется расширить возможности Пенсионного фонда осуществлять выплаты гражданам на заслуженном отдыхе через почту. Соответствующую инициативу готовят к представлению на рассмотрение парламента.