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Украинцы имеют право на индивидуальный перерасчет пенсии — список случаев

27 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — в каких случаях возможен индивидуальный перерасчет выплат
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Украинские граждане имеют право на индивидуальный перерасчет пенсионной выплаты. Это можно сделать дистанционно через портал государственных услуг "Дія", предварительно подготовив ряд документов.

О таких нюансах сообщается на портале госуслуг "Дія".

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Особенности индивидуального перерасчета пенсии

Так, граждане могут подавать заявления на индивидуальный перерасчет пенсионной выплаты в связи с:

  • выездом за границу для постоянного проживания;
  • из-за возобновления выплаты пенсии;
  • выплатой части пенсии для нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на государственном содержании;
  • в связи с доплатой пенсии по доверенности, срок действия которой больше одного года, за каждый год соответствующей доверенности;
  • из-за изменения количества членов семьи, а также в других случаях, вызывающих повышение или уменьшение размера пенсионной выплаты.

При этом перерасчет пенсии работающим пенсионерам должен производиться с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсионной выплаты.

Перерасчет рассчитывают из заработной платы, по которой была исчислена пенсия, однако в последние годы такой перерасчет осуществляют автоматически, обращаться за ним отдельно в ПФУ нет необходимости.

Для индивидуального перерасчета пенсии заявитель может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, подать онлайн-заявление через портал е-услуг ПФУ или непосредственно в "Дії". В случае онлайн-обращения, как только решение о перерасчете пенсии будет принято, на е-почту поступит сообщение.

Какие документы нужны для перерасчета пенсии

В ПФУ предоставили перечень документов, необходимых для перерасчета пенсии:

  • заявление (форма в случае онлайн-подачи будет установлена ​​автоматически, в случае личного обращения в ПФУ необходимо использовать образец);

  • паспорт гражданина/временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства — паспортный документ иностранца/документ, удостоверяющий личность без гражданства, вид на жительство, удостоверение беженца и т.п.);

  • документ, где подтверждается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

  • документы об адресе проживания/регистрации:
     индивидуальные данные о застрахованном лице за период с 1 июля 2000;

  • документы о страховом стаже при отсутствии трудовой книжки, записей в ней.

    Так, при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в ней отсутствуют необходимые данные, содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения страхового стажа можно подавать данные из реестра застрахованных лиц.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отчитался о финансировании выплат социальной сферы в августе 2024 года. На пенсии потратили гораздо больше средств из-за начисления доплат, назначенных ко Дню Независимости.

Также мы писали, что в Украине насчитывается более десяти миллионов граждан, получающих пенсии. Известно, как размеры выплат отличаются в зависимости от региона.

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