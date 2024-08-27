Пенсии в Украине — в каких случаях возможен индивидуальный перерасчет выплат

Украинцы имеют право на индивидуальный перерасчет пенсии — список случаев
Украинские граждане имеют право на индивидуальный перерасчет пенсионной выплаты. Это можно сделать дистанционно через портал государственных услуг "Дія", предварительно подготовив ряд документов.
О таких нюансах сообщается на портале госуслуг "Дія".
Особенности индивидуального перерасчета пенсии
Так, граждане могут подавать заявления на индивидуальный перерасчет пенсионной выплаты в связи с:
- выездом за границу для постоянного проживания;
- из-за возобновления выплаты пенсии;
- выплатой части пенсии для нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на государственном содержании;
- в связи с доплатой пенсии по доверенности, срок действия которой больше одного года, за каждый год соответствующей доверенности;
- из-за изменения количества членов семьи, а также в других случаях, вызывающих повышение или уменьшение размера пенсионной выплаты.
При этом перерасчет пенсии работающим пенсионерам должен производиться с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсионной выплаты.
Перерасчет рассчитывают из заработной платы, по которой была исчислена пенсия, однако в последние годы такой перерасчет осуществляют автоматически, обращаться за ним отдельно в ПФУ нет необходимости.
Для индивидуального перерасчета пенсии заявитель может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, подать онлайн-заявление через портал е-услуг ПФУ или непосредственно в "Дії". В случае онлайн-обращения, как только решение о перерасчете пенсии будет принято, на е-почту поступит сообщение.
Какие документы нужны для перерасчета пенсии
В ПФУ предоставили перечень документов, необходимых для перерасчета пенсии:
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заявление (форма в случае онлайн-подачи будет установлена автоматически, в случае личного обращения в ПФУ необходимо использовать образец);
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паспорт гражданина/временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства — паспортный документ иностранца/документ, удостоверяющий личность без гражданства, вид на жительство, удостоверение беженца и т.п.);
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документ, где подтверждается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
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документы об адресе проживания/регистрации:
индивидуальные данные о застрахованном лице за период с 1 июля 2000;
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документы о страховом стаже при отсутствии трудовой книжки, записей в ней.
Так, при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в ней отсутствуют необходимые данные, содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения страхового стажа можно подавать данные из реестра застрахованных лиц.
Что еще стоит знать
Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отчитался о финансировании выплат социальной сферы в августе 2024 года. На пенсии потратили гораздо больше средств из-за начисления доплат, назначенных ко Дню Независимости.
Также мы писали, что в Украине насчитывается более десяти миллионов граждан, получающих пенсии. Известно, как размеры выплат отличаются в зависимости от региона.
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