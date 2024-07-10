Допомога до 3 тис. грн — хто з українців може отримати додаткові виплати

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці, яким довелося евакуюватися у більш безпечні регіони через повномасштабну війну, можуть отримати державну матеріальну допомогу. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

Про це йдеться у повідомленні "Юридичного порадника для ВПО".

Читайте також:

Хто має право на додаткову допомогу

Згідно з постановою уряду № 1195 від 21 жовтня 2022 року матеріальна допомога надається громадянам у зв'язку з евакуацією з населених пунктів, що розташовані у районах здійснення воєнних/бойових дій або ймовірних бойових дій. Йдеться про централізовану евакуацію на поїзді чи автобусах. При цьому потрібно дотримуватися таких вимог:

громадянам не надавалась допомога за рахунок коштів інших міжнародних організацій;

не отримували раніше матеріальну допомогу, передбачену для евакуйованого цивільного населення.

Як отримати грошову допомогу

Для того, щоб отримати матеріальну допомогу під час евакуації, потрібно виконати кілька кроків:

необхідно, щоб збірний пункт евакуації в день евакуації подав інформацію про фактично евакуйованих громадян;

після здійснення перевірки даних, АТ "Укрпошта" чи АТ "Укрзалізниця" виплатить грошову допомогу. Кошти можна отримати у приймальному пункті евакуації.

Розміри фінансової допомоги

У 2024 році розмір матеріальної допомоги становить:

3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. гривень — для інших осіб.

Фінансову допомогу під час евакуації можна отримати лише один раз.

У разі появи обставин, що перешкоджають виплаті матеріальної допомоги (як приклад, відсутність електроенергії чи можливості надання е-послуг), відповідну виплату перерахують упродовж п'яти днів після усунення відповідних обставин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна планує змінити підходи у наданні соціальних виплат вразливим категоріям громадян. Через дефіцит у державному бюджеті матеріальну допомогу оптимізують та підвищать адресність.

Також ми писали, в Україні кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.