Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці мають право на допомогу до 3 тис. грн — кому виплачують arrow

Українці мають право на допомогу до 3 тис. грн — кому виплачують

10 липня 2024 13:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога до 3 тис. грн — хто з українців може отримати додаткові виплати
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Деякі українці, яким довелося евакуюватися у більш безпечні регіони через повномасштабну війну, можуть отримати державну матеріальну допомогу. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

Про це йдеться у повідомленні "Юридичного порадника для ВПО".

Читайте також:

Хто має право на додаткову допомогу

Згідно з постановою уряду № 1195 від 21 жовтня 2022 року матеріальна допомога надається громадянам у зв'язку з евакуацією з населених пунктів, що розташовані у районах здійснення воєнних/бойових дій або ймовірних бойових дій. Йдеться про централізовану евакуацію на поїзді чи автобусах. При цьому потрібно дотримуватися таких вимог:

  • громадянам не надавалась допомога за рахунок коштів інших міжнародних організацій;
  • не отримували раніше матеріальну допомогу, передбачену для евакуйованого цивільного населення.

Як отримати грошову допомогу

Для того, щоб отримати матеріальну допомогу під час евакуації, потрібно виконати кілька кроків:

  • необхідно, щоб збірний пункт евакуації в день евакуації подав інформацію про фактично евакуйованих громадян;
  • після здійснення перевірки даних, АТ "Укрпошта" чи АТ "Укрзалізниця" виплатить грошову допомогу. Кошти можна отримати у приймальному пункті евакуації.

Розміри фінансової допомоги

У 2024 році розмір матеріальної допомоги становить:

  • 3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2 тис. гривень — для інших осіб.

Фінансову допомогу під час евакуації можна отримати лише один раз.

У разі появи обставин, що перешкоджають виплаті матеріальної допомоги (як приклад, відсутність електроенергії чи можливості надання е-послуг), відповідну виплату перерахують упродовж п'яти днів після усунення відповідних обставин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна планує змінити підходи у наданні соціальних виплат вразливим категоріям громадян. Через дефіцит у державному бюджеті матеріальну допомогу оптимізують та підвищать адресність.

Також ми писали, в Україні кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.

виплати евакуація фінансова допомога гроші переселенці матеріальна допомога ВПО соцвиплати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців