Допомога до 3 тис. грн — хто з українців може отримати додаткові виплати

Українці мають право на допомогу до 3 тис. грн — кому виплачують
Деякі українці, яким довелося евакуюватися у більш безпечні регіони через повномасштабну війну, можуть отримати державну матеріальну допомогу. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.
Про це йдеться у повідомленні "Юридичного порадника для ВПО".
Хто має право на додаткову допомогу
Згідно з постановою уряду № 1195 від 21 жовтня 2022 року матеріальна допомога надається громадянам у зв'язку з евакуацією з населених пунктів, що розташовані у районах здійснення воєнних/бойових дій або ймовірних бойових дій. Йдеться про централізовану евакуацію на поїзді чи автобусах. При цьому потрібно дотримуватися таких вимог:
- громадянам не надавалась допомога за рахунок коштів інших міжнародних організацій;
- не отримували раніше матеріальну допомогу, передбачену для евакуйованого цивільного населення.
Як отримати грошову допомогу
Для того, щоб отримати матеріальну допомогу під час евакуації, потрібно виконати кілька кроків:
- необхідно, щоб збірний пункт евакуації в день евакуації подав інформацію про фактично евакуйованих громадян;
- після здійснення перевірки даних, АТ "Укрпошта" чи АТ "Укрзалізниця" виплатить грошову допомогу. Кошти можна отримати у приймальному пункті евакуації.
Розміри фінансової допомоги
У 2024 році розмір матеріальної допомоги становить:
- 3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;
- 2 тис. гривень — для інших осіб.
Фінансову допомогу під час евакуації можна отримати лише один раз.
У разі появи обставин, що перешкоджають виплаті матеріальної допомоги (як приклад, відсутність електроенергії чи можливості надання е-послуг), відповідну виплату перерахують упродовж п'яти днів після усунення відповідних обставин.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Україна планує змінити підходи у наданні соціальних виплат вразливим категоріям громадян. Через дефіцит у державному бюджеті матеріальну допомогу оптимізують та підвищать адресність.
Також ми писали, в Україні кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.
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