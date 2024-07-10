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Соцвиплати по-новому — чому переглянуть і кому скасують допомогу

10 липня 2024 07:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Соцвиплати в Україні — влада кардинально змінить підхід у наданні допомоги
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Україна планує змінити підходи у наданні соціальних виплат вразливим категоріям громадян. Через дефіцит у державному бюджеті матеріальну допомогу оптимізують та підвищать адресність.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, пише видання "Фокус".

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За словами Жолнович, через надмірну кількість зобов’язань щодо соцвиплат та неспроможність підтвердити їх фінансовим ресурсом, Міністерство соціальної політики перегляне "філософію" соцдопомоги в Україні, адже соціальний бюджет йде за обсягом після оборонного.

"Ми взяли на себе надмірну кількість соціальних зобов’язань щодо соціальних виплат, які не завжди можуть бути підтверджені фінансовим ресурсом. І цей дисбаланс тягне за собою величезну кількість судів, які не можуть бути виконаними з точки зору можливості економіки покривати такі видатки", — пояснила міністр.

Як змінять підходи у наданні соцдопомоги

Жолнович пояснила, що соціалку планують оптимізувати та зробити максимально адресною. Кожну таку виплату надаватимуть для громадян для виходу зі складної життєвої ситуації та пов’яжуть з послугою, покликаною допомогти стати економічно незалежними.

Водночас, прямих законодавчих актів, які скасують виплати, не буде. Очевидно, просто уріжуть соціальні виплати, посиливши перевірки громадян та контроль.

Замороження прожиткового мінімуму та соцвиплат

Днями уряд оприлюднив Бюджетну декларацію на 2025–2027 роки, яка не передбачає зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, тобто виплати будуть заморожені на рівні 2024 року.

"У 2025–2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році", — зазначається в декларації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.

Також ми писали, що громадяни можуть отримати 3 тис. євро на втілення бізнес-ідей. Проєкт допомоги заохочує до подачі заявок жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб, що проживають у західних регіонах.

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