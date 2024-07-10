Помощь до 3 тыс. грн — кто из украинцев может получить дополнительные выплаты

Украинцы имеют право на помощь до 3 тыс. грн — кому выплачивают
Некоторые украинцы, которым пришлось эвакуироваться в более безопасные регионы из-за полномасштабной войны, могут получить государственную материальную помощь. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.
Об этом говорится в сообщении "Юридического советчика для ВПЛ".
Кто имеет право на дополнительную помощь
Согласно постановлению правительства № 1195 от 21 октября 2022 года, материальная помощь предоставляется гражданам в связи с эвакуацией из населенных пунктов, расположенных в районах осуществления военных/боевых действий или вероятных боевых действий. Речь идет о централизованной эвакуации на поезде или автобусах. При этом нужно соблюдать следующие требования:
- гражданам не оказывалась помощь за счет средств других международных организаций;
- не получали раннее материальную помощь, предусмотренную для эвакуированного гражданского населения.
Как получить денежную помощь
Чтобы получить материальную помощь во время эвакуации, нужно выполнить несколько шагов:
- необходимо, чтобы сборный пункт эвакуации в день выезда предоставил информацию о фактически эвакуированных гражданах;
- после проверки данных, АО "Укрпочта" или АО "Укрзалізниця" выплатит денежную помощь. Денежные средства можно получить в приемном пункте эвакуации.
Размеры финансовой помощи
В 2024 году размер материальной помощи составляет:
- 3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 тыс. гривен — для других лиц.
Финансовую помощь при эвакуации можно получить только один раз.
В случае появления обстоятельств, препятствующих выплате материальной помощи (например, отсутствие электроэнергии или возможности предоставления е-услуг), соответствующую выплату перечислят в течение пяти дней после устранения соответствующих обстоятельств.
Что еще стоит знать
Напомним, Украина планирует изменить подходы в предоставлении социальных выплат уязвимым категориям граждан. Из-за дефицита в государственном бюджете материальную помощь оптимизируют и повысят адресность.
Также мы писали, что в Украине несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.
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