Помощь до 3 тыс. грн — кто из украинцев может получить дополнительные выплаты

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы, которым пришлось эвакуироваться в более безопасные регионы из-за полномасштабной войны, могут получить государственную материальную помощь. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.

Об этом говорится в сообщении "Юридического советчика для ВПЛ".

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Кто имеет право на дополнительную помощь

Согласно постановлению правительства № 1195 от 21 октября 2022 года, материальная помощь предоставляется гражданам в связи с эвакуацией из населенных пунктов, расположенных в районах осуществления военных/боевых действий или вероятных боевых действий. Речь идет о централизованной эвакуации на поезде или автобусах. При этом нужно соблюдать следующие требования:

гражданам не оказывалась помощь за счет средств других международных организаций;

не получали раннее материальную помощь, предусмотренную для эвакуированного гражданского населения.

Как получить денежную помощь

Чтобы получить материальную помощь во время эвакуации, нужно выполнить несколько шагов:

необходимо, чтобы сборный пункт эвакуации в день выезда предоставил информацию о фактически эвакуированных гражданах;

после проверки данных, АО "Укрпочта" или АО "Укрзалізниця" выплатит денежную помощь. Денежные средства можно получить в приемном пункте эвакуации.

Размеры финансовой помощи

В 2024 году размер материальной помощи составляет:

3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. гривен — для других лиц.

Финансовую помощь при эвакуации можно получить только один раз.

В случае появления обстоятельств, препятствующих выплате материальной помощи (например, отсутствие электроэнергии или возможности предоставления е-услуг), соответствующую выплату перечислят в течение пяти дней после устранения соответствующих обстоятельств.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина планирует изменить подходы в предоставлении социальных выплат уязвимым категориям граждан. Из-за дефицита в государственном бюджете материальную помощь оптимизируют и повысят адресность.

Также мы писали, что в Украине несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.