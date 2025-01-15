Оплата за доставку газу — чому українці повинні платити

Жінка біля лічильника газу. Фото: УНІАН

Українці, житло яких газифіковано, мають обов'язково платити за доставку "блакитного палива". Оплату потрібно вносити, навіть якщо не користуєтеся газом.

Про це пише видання "На пенсії".

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Зазначається, що у перший день 2025 року в Україні відбувся перерахунок вартості доставки газу з урахуванням обсягів споживання за попередній рік. Якщо газом не користувалися, платити потрібно буде щомісяця, залежно від типу підключення:

39 кубів на рік — якщо газ потрібен лише для приготування їжі;

126 кубів — якщо газом користуються, щоб підігрівати воду та приготувати їжу;

314 кубів на рік — якщо газ потрібен для опалення.

Якщо несвоєчасно платити за цю комунальну послугу, газопостачальна компанія може подати до суду на споживача.

За сам газ можна платити на основі показників газових лічильників, якщо вони є. Якщо споживання нульове, щоразу потрібно подавати попередні показники. Цієї процедури варто дотримуватися щомісяця з 1 по 5 число.

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В останньому місяці зими споживачі, які є клієнтами "Нафтогазу", платитимуть за один кубометр 7,96 грн. Ціна не зміниться до квітня.

Водночас за інформацією видання "ГазПравда", на українському ринку є ще дев'ять компаній, які пропонують послуги населенню, тож українці можуть обирати, у кого купувати газ.

Так, 4 компанії пропонують як річний фіксований тариф, так і змінну місячну ціну. Інші п’ять компаній пропонують лише річні тарифи.

Нагадаємо, що у 2025 році більша частина комунальних тарифів залишиться без змін. Однак на українців чекають інші нововведення.

Також ми розповідали, що для українців подорожчала послуга з транспортування газу. Усе через те, що країна відмовилася від транзиту російського палива.