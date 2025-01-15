Оплата за доставку газа — почему украинцы должны платить

Женщина возле газового счетчика. Фото: УНИАН

Украинцы, жилье которых газифицировано, должны обязательно платить за доставку "голубого топлива". Оплату нужно вносить, даже если не пользуетесь газом.

Об этом пишет издание "На пенсии".

Читайте также:

Оплата за транспорирование газа — детали

Отмечается, что в первый день 2025 года в Украине произошел перерасчет стоимости доставки газа с учетом объемов потребления за предыдущий год. Если газом не пользовались, платить нужно будет ежемесячно, в зависимости от типа подключения:

39 кубов в год — если газ нужен только для приготовления пищи;

126 кубов — если газом пользуются, чтобы подогревать воду и приготовить еду;

314 кубов в год — если газ нужен для отопления.

Если несвоевременно платить за эту коммунальную услугу, газоснабжающая компания может подать в суд на потребителя.

За сам газ можно платить на основе показателей газовых счетчиков, если они есть. Если потребление нулевое, каждый раз нужно подавать предыдущие показатели. Этой процедуры стоит придерживаться ежемесячно с 1 по 5 число.

Сколько украинцам будет стоить газ в феврале 2025 года

В последнем месяце зимы потребители, которые являются клиентами "Нафтогаза", будут платить за один кубометр 7,96 грн. Цена не изменится до апреля.

В то же время по информации издания "ГазПравда", на украинском рынке есть еще девять компаний, которые предлагают услуги населению, поэтому украинцы могут выбирать, у кого покупать газ.

Так, 4 компании предлагают как годовой фиксированный тариф, так и переменную месячную цену. Другие пять компаний предлагают только годовые тарифы.

Напомним, что в 2025 году большая часть коммунальных тарифов останется без изменений. Однако украинцев ждут другие нововведения.

Также мы рассказывали, что для украинцев подорожала услуга по транспортировке газа. Все из-за того, что страна отказалась от транзита российского топлива.