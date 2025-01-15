Оплата за доставку газа — почему украинцы должны платить

Украинцы должны платить за газ, которым не пользуются — причина
Украинцы, жилье которых газифицировано, должны обязательно платить за доставку "голубого топлива". Оплату нужно вносить, даже если не пользуетесь газом.
Об этом пишет издание "На пенсии".
Оплата за транспорирование газа — детали
Отмечается, что в первый день 2025 года в Украине произошел перерасчет стоимости доставки газа с учетом объемов потребления за предыдущий год. Если газом не пользовались, платить нужно будет ежемесячно, в зависимости от типа подключения:
- 39 кубов в год — если газ нужен только для приготовления пищи;
- 126 кубов — если газом пользуются, чтобы подогревать воду и приготовить еду;
- 314 кубов в год — если газ нужен для отопления.
Если несвоевременно платить за эту коммунальную услугу, газоснабжающая компания может подать в суд на потребителя.
За сам газ можно платить на основе показателей газовых счетчиков, если они есть. Если потребление нулевое, каждый раз нужно подавать предыдущие показатели. Этой процедуры стоит придерживаться ежемесячно с 1 по 5 число.
Сколько украинцам будет стоить газ в феврале 2025 года
В последнем месяце зимы потребители, которые являются клиентами "Нафтогаза", будут платить за один кубометр 7,96 грн. Цена не изменится до апреля.
В то же время по информации издания "ГазПравда", на украинском рынке есть еще девять компаний, которые предлагают услуги населению, поэтому украинцы могут выбирать, у кого покупать газ.
Так, 4 компании предлагают как годовой фиксированный тариф, так и переменную месячную цену. Другие пять компаний предлагают только годовые тарифы.
Напомним, что в 2025 году большая часть коммунальных тарифов останется без изменений. Однако украинцев ждут другие нововведения.
Также мы рассказывали, что для украинцев подорожала услуга по транспортировке газа. Все из-за того, что страна отказалась от транзита российского топлива.
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