Українці мають оцифрувати трудові книжки до 10 червня: умови

Жінка робить записи у трудовій книжці. Фото: УНІАН

На початку червня 2026 року в Україні завершиться етап цифровізації трудових відносин у вигляді переходу на електронні трудові книжки. Відомо, які правила оцифрування та що чекає на тих, хто не встигне виконати відповідну вимогу.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на закон № 1217-IX.

Що працездатні українці мають зробити до 10 червня

У рамках норм закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", 10 червня 2026 року завершиться п’ятирічний перехідний період для запровадження електронних трудових книжок.

Суть реформи полягала у наступному:

повному переведенні обліку трудової діяльності в цифровий вигляд;

спрощенні призначення пенсій та збереженні даних про стаж працівників.

З огляду на це, українці мають до вищевказаної дати внести дані до Реєстру застрахованих осіб з паперових трудових книжок.

При цьому правом оцифрування паперових документів наділені:

роботодавці — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ);

працівники — самостійно/через відділення ПФУ.

Як здійснити оцифрування трудової книжки

Українцям для вчасного переведення своїх паперових трудових книжок в електронний формат доступні два можливі варіанти:

завдяки діям роботодавця — шляхом сканування і подання документів до Пенсійного фонду;

самостійно — завантаживши скан-копії через власний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або звернення до ПФУ.

Після того, як інформація буде внесена до Реєстру, паперову трудову книжку віддадуть працівнику під підпис. Надалі вона більше не буде зберігатися роботодавцем.

Якщо людина не встигне оцифрувати книжку до 10 червня, після завершення перехідного періоду зробити це можна буде ще певний час.

Часті питання

Що робити з книжкою після оцифрування

У разі оцифрування трудової книжки (скан-копії подано до ПФУ), роботодавець більше не нестиме за неї відповідальності. Паперовий аналог залишиться у працівника на зберіганні. При цьому повторно оцифровувати її під час прийняття на нову роботу не потрібно.

Чи всі повинні оцифрувати трудову книжку

Вимога переведення трудових книжок в електронний формат стосується абсолютно всіх працюючих громадян України (чинні працівники, ті, хто шукає роботу, та особи за кордоном). Особливо така вимога актуальна для тих, у кого є стаж до 2004 року, або кому лишилося два роки до пенсії.