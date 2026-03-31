Украинцы должны оцифровать трудовые книжки до 10 июня: условия

В начале июня 2026 года в Украине завершится этап цифровизации трудовых отношений в виде перехода на электронные трудовые книжки. Известно, какие правила оцифровки и что ждет тех, кто не успеет выполнить соответствующее требование.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на закон № 1217-IX.

Что трудоспособные украинцы должны сделать до 10 июня

В рамках норм закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", 10 июня 2026 года завершится пятилетний переходный период для внедрения электронных трудовых книжек.

Суть реформы заключалась в следующем:

полном переводе учета трудовой деятельности в цифровой вид;

упрощении назначения пенсий и сохранении данных о стаже работников.

Учитывая это, украинцы должны до вышеуказанной даты внести данные в Реестр застрахованных лиц из бумажных трудовых книжек.

При этом правом оцифровки бумажных документов наделены:

работодатели — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

работники — самостоятельно/через отделение ПФУ.

Как осуществить оцифровку трудовой книжки

Украинцам для своевременного перевода своих бумажных трудовых книжек в электронный формат доступны два возможных варианта:

благодаря действиям работодателя — путем сканирования и подачи документов в Пенсионный фонд;

самостоятельно — загрузив скан-копии через собственный кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) или обращения в ПФУ.

После того, как информация будет внесена в Реестр, бумажную трудовую книжку отдадут работнику под подпись. В дальнейшем она больше не будет храниться работодателем.

Если человек не успеет оцифровать книжку до 10 июня, после завершения переходного периода сделать это можно будет еще некоторое время.

Частые вопросы

Что делать с книжкой после оцифровки

В случае оцифровки трудовой книжки (скан-копии поданы в ПФУ), работодатель больше не будет нести за нее ответственности. Бумажный аналог останется у работника на хранении. При этом повторно оцифровывать ее при приеме на новую работу не нужно.

Все ли должны оцифровать трудовую книжку

Требование перевода трудовых книжек в электронный формат касается абсолютно всех работающих граждан Украины (действующие работники, те, кто ищет работу, и лица за рубежом). Особенно такое требование актуально для тех, у кого есть стаж до 2004 года, или кому осталось два года до пенсии.