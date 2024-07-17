Курс валют на 18 липня — у банках злетіли ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на українському валютному ринку продовжує зростати. Національний банк України (НБУ) затвердив на 18 липня 2024 року новий історичний рівень офіційного курсу.

Про це інформує пресцентр Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, НБУ затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,46 грн (+0,21);

євро — 45,34 грн (+0,37);

злотий — 10,56 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку американська валюта дорожчає. Долар коштує у середньому у купівлі 41,23 грн (+0,22), у продажу — 41,74 грн (+0,20). Євровалюта у купівлі коштує — 44,95 грн (+0,31), у продажу — 45,69 грн (+0,32).

ПриватБанк долар купує за 40,95 грн (+0,05), продає — 41,55 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 41,20 грн (+0,30), продають — за 41,59 грн (+0,29). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,20 грн (+0,10), під час продажу — 41,70 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними видання Minfin, в обмінниках долар під час купівлі коштує 41,75 грн (+0,25), під час продажу — 41,89 грн (+0,26). Євровалюта коштує у купівлі 45,60 грн (+0,40), у продажу — 45,85 грн (+0,45).

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Нагадаємо, в Україні банківські вклади бізнесу і населення продовжують зростати. З початку 2024 року депозити в національній валюті збільшились на 4,5%.

Також ми писали, що НБУ скасував чергову частину валютних обмежень, запроваджених раніше. Зміни торкнуться волонтерів, населення та бізнесу.