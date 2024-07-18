Нацбанк подсчитал сумму наличных денег на руках у украинцев

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) сообщает, что отключения электроэнергии стимулируют граждан делать определенные запасы наличных средств. Так, объем наличного оборота вырос почти на 5% за последние шесть месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также:

Как выросли наличные гривневые запасы

Как отмечается, по состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обороте страны находилось 800,9 млрд гривен, что на 36,5 млрд гривен или на 4,8% больше против начала года.

В НБУ отмечают, что темпы роста наличных денег в обороте сравнительно невысокие и связаны, прежде всего, с сезонными факторами, ведь летом всегда растет спрос на наличные. Также повлияли отключения света, чтобы не иметь проблем с расчетом, украинцы держат в кошельках наличные деньги.

"Кроме того, отключения энергопитания, вызванные атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины, стимулируют граждан иметь определенный запас наличных денег", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, в наличном обороте сейчас насчитывается 2,7 млрд единиц банкнот на общую сумму 793,5 млрд гривен, а также 14,7 млрд единиц монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,3 млрд гривен.

На одного жителя Украины приходилось 65 купюр и 181 единица платежных разменных и оборотных монет.

Больше всего в обороте находится купюр номиналом 500 гривен, а монет — 10 копеек. Доля — 28,3% и 28% соответственно.

Статистика. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, с 11 июля 2024 года Национальный банк отменил очередную часть валютных ограничений, введенных ранее. Изменения коснутся волонтеров, населения и бизнеса.

Также мы писали, что в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам может грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.