Спрос на наличку в банках растет — в чем причины

Касса банка. Фото: УНИАН

В Украине вырос объем кассовых оборотов банков как по поступлениям, так и выдаче с начала 2024 года. Показатель в среднем на 11% превышает объем довоенного 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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По этой информации, за девять месяцев текущего года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2 038,7 млрд гривен. Показатель на 11,9% выше аналогичного периода 2023 года.

Объем выдачи наличных из касс банков с начала года тоже возрос (на 12,5%), до 2 067,3 млрд гривен.

В НБУ объясняют, что такой рост обусловлен дальнейшим возобновлением экономической активности благодаря, в частности, росту потребления из-за повышения зарплат и соцвыплат населению.

Также объемы выдачи наличной гривны из касс банков выросли из-за сохранения высоких рисков безопасности, в частности дальнейших обстрелов энергообъектов. Это толкает граждан обналичивать часть сбережений.

По информации регулятора, наибольший объем наличных денег из касс банки традиционно выдавали:

85,1% — по операциям клиентов с использованием платежных карт;

3,8% — на подкрепление операторов почтовой связи;

3,4% — для покупки иностранной валюты у клиентов.

Наибольшие источники поступлений наличных денег в кассы банков были от:

31,6% — торговая выручка;

23,4% — операции клиентов с использованием платежных карт;

18,2% — поступления от продажи иностранной валюты;

12,9% — выручка от всех видов услуг.

Графика. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью начал активно расти спрос на наличную валюту, поэтому банки ввезли большие объемы наличных денег в сентябре текущего года. В целом объем составил 1,3 млрд долларов, что на более чем 20% больше против показателя в августе.

По состоянию на 29 октября доллар продолжает расти, но в отличие от предыдущего дня евро и злотый начали дешеветь. Известно, как изменился официальный курс доллара, установленный НБУ.