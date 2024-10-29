Курс долара, євро та злотого сьогодні, 29 жовтня

Жінка проходить біля таблички пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Курс валют сьогодні, 29 жовтня, за даними НБУ знову змінюється. Долар продовжує зростати, але на відміну від попереднього дня, євро та злотий почали дешевшати.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара в Україні сьогодні

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, сьогодні становить — 41,32 грн (+0,01).

Курс долара у банках також зріс. Валюта коштує в середньому в купівлі 41,06 грн (+0,02), а при продажі — 41,61 грн (+0,03).

Водночас курс американського долара в обмінниках не змінився і при купівлі становить 41,55 грн (0,00), у продажу — 41,62 грн (0,00).

Курс євро в Україні на сьогодні

Національний банк України затвердив євро на рівні — 44,69 грн (-0,02).

При цьому курс євровалюти у банках зріс і становить при купівлі 44,54 грн (+0,03), а у продажу — 45,19 (+0,01).

В обмінниках курс євро наступний: при купівлі 45,10 грн (0,00), при продажу — 45,25 грн (0,00).

Курс злотого в Україні на сьогодні

За даними НБУ, курс злотого у понеділок — 10,27 грн (-0,01).

На порталі Kurs вказано, що середня ціна злотого при купівлі становить 10,04 грн (0,00), а при продажі — 10,54 грн (0,00).

Злотий в обмінниках за даними Мінфіну купують за 10,35 грн (0,00), продають за 10,45 грн (0,00).





Інші валюти

За даними порталу Kurs, чеська крона (CZK) у купівлі коштує 1,69 грн (0,00), у продажу — 1,80 грн (-0,01).

Британський фунт стерлінгів (GBP) дорожчає. Його купують за 52,56 грн (+0,05), а продають за 54,20 грн (+0,06).

Канадський долар (CАD) у свою чергу дешевшає. Середня ціна в банках при покупці становить 28,95 грн (-0,06), при продажу — 29,96 грн (-0,06).

Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,0 грн за долар. Водночас, в 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,7 грн.