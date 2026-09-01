Страхування життя в Україні: куди українці вкладають гроші

Людина тримає конверт з грошима у руці. Фото: Новини.LIVE

Українці дедалі активніше користуються страхуванням життя. У 2025 році страховики наростили обсяги премій та прибуток. Значну частину ринку формують накопичувальні програми, які поєднують страховий захист із формуванням заощаджень. Такий формат стає одним із популярних способів довгострокового накопичення коштів.

Про це повідомили у Національному банку України, повідомляє Новини.LIVE.

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Страхування життя стає популярнішим

За даними НБУ, у IV кварталі 2025 року премії зі страхування життя зросли на 13,9% порівняно з попереднім кварталом та на 3,6% у річному вимірі.

За підсумками 2025 року активи страховиків життя також продовжили зростати. При цьому чистий прибуток таких компаній збільшився на 33,2% у річному вимірі.

Однією з причин зростання ринку є попит на накопичувальне страхування життя.

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Накопичувальне страхування передбачає не лише захист від певних ризиків, а й поступове формування коштів за договором.

Клієнт регулярно сплачує внески протягом визначеного строку. Частина коштів спрямовується на страховий захист, а інша частина формує накопичення.

За даними НБУ, у III кварталі 2025 року понад дві третини страхових премій у сегменті life-страхування припадали на накопичувальні програми.

Такий формат може бути цікавим людям, які хочуть дисципліновано відкладати кошти на довгострокові цілі. Водночас умови договорів відрізняються, тому перед оформленням страховки необхідно звертати увагу не лише на майбутню виплату.

Чому українці обирають страхування життя

Страхування життя може виконувати одразу кілька функцій. Насамперед воно дозволяє забезпечити фінансову підтримку родини у разі смерті застрахованої людини або іншої передбаченої договором події.

Для клієнта накопичувальна програма також може стати способом регулярно відкладати гроші. Внески здійснюються за визначеним графіком, тому людині складніше відмовитися від запланованого накопичення.

Водночас це довгостроковий фінансовий продукт. Якщо клієнт вирішить достроково припинити дію договору, він може отримати не всю суму, яку вже сплатив. Розмір виплати залежить від умов конкретного договору.

Куди страховики вкладають гроші клієнтів



Страхові компанії не просто зберігають отримані від клієнтів кошти. Вони формують резерви та розміщують активи відповідно до вимог регулятора.

У НБУ зазначають, що значна частина активів страховиків життя припадає на високоліквідні інструменти, зокрема кошти в банках та державні цінні папери.

За підсумками 2025 року фінансові та інвестиційні доходи стали одним із чинників покращення результатів страхових компаній. Чистий прибуток страховиків життя за рік зріс на 33,2%.

Чи вигідно страхувати життя

Страхування життя не варто прирівнювати до банківського депозиту. Ці фінансові продукти мають різне призначення.

Депозит передбачає розміщення коштів у банку та отримання доходу у вигляді відсотків. Накопичувальне страхування додатково включає страховий захист, однак може передбачати обмеження та фінансові втрати у разі дострокового розірвання договору.

Перед оформленням договору варто перевірити:

розмір і періодичність внесків;

строк дії договору;

гарантовану суму виплати;

перелік страхових випадків;

винятки, за яких виплата не здійснюється;

умови дострокового розірвання;

розмір викупної суми;

наявність додаткових комісій.

Таким чином, страхування життя для українців поступово стає не лише способом захистити родину від фінансових ризиків, а й інструментом довгострокового накопичення. Водночас перед підписанням договору важливо уважно вивчити всі його умови та оцінити, чи відповідає така програма фінансовим можливостям людини.

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