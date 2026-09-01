Страхование жизни в Украине: куда украинцы вкладывают деньги

Человек держит в руке конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Украинцы все активнее пользуются страхованием жизни. В 2025 году страховщики увеличили объемы премий и прибыль. Значительную часть рынка составляют накопительные программы, сочетающие страховую защиту с формированием сбережений. Такой формат становится одним из популярных способов долгосрочного накопления средств.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, передает Новини.LIVE.

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Страхование жизни становится все популярнее

По данным НБУ, в IV квартале 2025 года премии по страхованию жизни выросли на 13,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,6% в годовом исчислении.

По итогам 2025 года активы компаний, занимающихся страхованием жизни, также продолжили расти. При этом чистая прибыль таких компаний увеличилась на 33,2% в годовом исчислении.

Одной из причин роста рынка является спрос на накопительное страхование жизни.

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Накопительное страхование предусматривает не только защиту от определенных рисков, но и постепенное формирование средств по договору.

Клиент регулярно вносит взносы в течение оговоренного срока. Часть средств направляется на страховую защиту, а другая часть формирует накопления.

По данным НБУ, в III квартале 2025 года более двух третей страховых премий в сегменте life-страхования приходилось на накопительные программы.

Такой формат может быть интересен людям, которые хотят дисциплинированно откладывать средства на долгосрочные цели. В то же время условия договоров различаются, поэтому перед оформлением страховки необходимо обращать внимание не только на будущую выплату.

Почему украинцы выбирают страхование жизни

Страхование жизни может выполнять сразу несколько функций. Прежде всего, оно позволяет обеспечить финансовую поддержку семьи в случае смерти застрахованного человека или другого предусмотренного договором события.

Для клиента накопительная программа также может стать способом регулярно откладывать деньги. Взносы осуществляются по установленному графику, поэтому человеку сложнее отказаться от запланированного накопления.

В то же время это долгосрочный финансовый продукт. Если клиент решит досрочно расторгнуть договор, он может получить не всю сумму, которую уже уплатил. Размер выплаты зависит от условий конкретного договора.

Куда страховщики вкладывают деньги клиентов

Страховые компании не просто хранят полученные от клиентов средства. Они формируют резервы и размещают активы в соответствии с требованиями регулятора.

В НБУ отмечают, что значительная часть активов страховщиков жизни приходится на высоколиквидные инструменты, в частности средства в банках и государственные ценные бумаги.

По итогам 2025 года финансовые и инвестиционные доходы стали одним из факторов улучшения результатов страховых компаний. Чистая прибыль страховщиков жизни за год выросла на 33,2%.

Выгодно ли страховать жизнь

Страхование жизни не стоит приравнивать к банковскому депозиту. Эти финансовые продукты имеют разное назначение.

Депозит предполагает размещение средств в банке и получение дохода в виде процентов. Накопительное страхование дополнительно включает страховую защиту, однако может предусматривать ограничения и финансовые потери в случае досрочного расторжения договора.

Перед оформлением договора стоит проверить:

размер и периодичность взносов;

срок действия договора;

гарантированную сумму выплаты;

перечень страховых случаев;

исключения, при которых выплата не производится;

условия досрочного расторжения;

размер выкупной суммы;

наличие дополнительных комиссий.

Таким образом, страхование жизни для украинцев постепенно становится не только способом защитить семью от финансовых рисков, но и инструментом долгосрочного накопления. В то же время перед подписанием договора важно внимательно изучить все его условия и оценить, соответствует ли такая программа финансовым возможностям человека.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, из-за какой ошибки украинцам могут отказать в выплате по страхованию жилья. При оформлении полиса важно проверить, предусматривает ли он покрытие военных рисков и какие именно случаи являются страховыми. Также стоит заранее ознакомиться с исключениями и условиями, при которых страховая компания может не произвести выплату.

Ранее Новини.LIVE также объясняли, как вернуть часть денег за страховые взносы через налоговую скидку. Скидка может распространяться на долгосрочное страхование жизни и взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Для получения средств необходимо соответствовать установленным требованиям и подать в налоговую инспекцию необходимые документы.