Податкова знижка за страхування: хто може отримати компенсацію у 2026 році

Люди на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців щомісяця сплачують за страхування життя або відкладають гроші на майбутню пенсію, навіть не здогадуючись, що частину цих витрат можна повернути. Якщо офіційно працюєте і сплачуєте податки, держава дозволяє отримати компенсацію через податкову знижку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Сумській області.

За що можна повернути гроші

Податкова знижка поширюється на такі витрати:

довгострокове страхування життя;

внески до недержавного пенсійного фонду;

пенсійні банківські депозити;

інші договори недержавного пенсійного забезпечення.

Причому оформити податкову знижку можна не тільки за власними договорами, а й за страховими внесками, сплаченими за найближчих родичів — чоловіка або дружину, дітей чи батьків.

Скільки можна повернути

Закон встановлює граничні суми, які можна включити до податкової знижки. У 2025 році це:

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до 4 240 гривень на місяць — якщо договір укладений на самого платника податків;

до 2 120 гривень на місяць — якщо внески сплачуються за члена сім'ї першого ступеня споріднення.

Якщо договір діяв не весь рік, сума розраховується пропорційно кількості місяців.

Приклад розрахунку

Наприклад, українець уклав договір страхування життя 14 серпня 2025 року та одразу заплатив за рік 25 000 гривень. Попри те, що вся сума була внесена відразу, до податкової знижки можна включити лише витрати за ті місяці, коли договір діяв у 2025 році. Оскільки це п'ять місяців, максимально можна врахувати 21 200 гривень.

Якщо ж договір оформлений на чоловіка, дружину чи іншу близьку людину, максимальна сума становитиме 10 600 гривень.

Чому варто скористатися цією можливістю

Податкова знижка не означає, що держава поверне всю суму, сплачену за страховку. Вона дає можливість повернути частину податку на доходи фізичних осіб, який людина вже сплатила із зарплати.

Тому для тих, хто й так платить за страхування життя або відкладає кошти на майбутню пенсію, це шанс частково компенсувати свої витрати. Головне — зберігати документи, які підтверджують оплату, та своєчасно подати декларацію на отримання податкової знижки.

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