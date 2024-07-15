Вклады украинцев в банках растут — сколько хранят денег на депозитах

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине банковские вклады бизнеса и населения продолжают расти. С начала 2024 года депозиты в национальной валюте увеличились на 4,5%.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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По информации Национального банка, по состоянию на 1 июля объем гривневых депозитов составил 1701,6 млрд гривен. С начала года увеличился на 73,3 млрд гривен, с начала войны — на 85% или на 782,3 млрд гривен. Банковские вклады предприятий и компаний в гривне за соответствующий период фактически удвоились.

В то же время, срочность депозитов в гривне за шесть месяцев практически не изменилась. Около 1/3 вкладов являются срочными, 2/3 — по требованию. Аналогичная пропорция фиксировалась и до войны.

Источник: Телеграм Д. Гетманцева

Более низкими темпами растут депозиты в валюте. Составляют 19,9 млрд долларов. С начала года выросли на 3,4% или на 650 млрд долларов, а с начала войны — на 22,2% или на 3,6 млрд долларов.

По мнению Гетманцева, подобная тенденция говорит о том, что банковская система сохраняет доверие вкладчиков.

"Еще раз вспомните зраду, которую разгоняли под надуманными причинами (вроде усиления мобилизации) в начале года в контексте уменьшения депозитов, хотя последнее является чистым сезонным явлением", — сообщил он.

По его словам, прирост депозитов является обратной стороной структурного профицита ликвидности, в котором функционирует банковская система, однако первично доверие вкладчиков на фоне устойчивых показателей работы финучреждений, которое государство обеспечило в начале полномасштабной войны.

В настоящее время депозиты остаются основным источником фондирования банков. Отношение депозитов к кредитам составляет 2,4, в то время как до войны было 1,4, что свидетельствует о существенном запасе наращивания кредитования, пояснил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле не ожидается существенных изменений в секторе банковских депозитов. Как и в течение всего месяца, будет наблюдаться тенденция развития долгосрочных вкладов.

Также мы писали, что украинцы во время войны продолжают получать пассивный доход от инвестиций. Остаются популярными для вложения денег следующие сферы: недвижимость, облигации и земля.