Депозити в Україні — які вклади найвигідніші в липні

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні не очікується значних змін у секторі банківських депозитів. Як і протягом усього місяця, спостерігатиметься тенденція до розвитку довгострокових вкладів.

Про це розповів банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.

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Він наголосив, що саме довгострокові вкладення забезпечують клієнтам найбільшу дохідність. Йдеться про депозити терміном від 1 до 2,5 років.

"Водночас активним буде й інший тренд – поступове скорочення дохідності за ультракороткими вкладами, в різних фінустановах зниження ставок складає від 1 до 3 відсоткових пунктів. Майже щодня комбанки коригують ставки за такими вкладами. Наразі можемо говорити про те, що середні ставки за нетривалими вкладами – до 6 місяців не перевищують 12% річних", — сказав експерт.

Замотаєв уточнив, що частково збережеться стабільність за вкладами терміном від 9 до 12 місяців. Середні ставки за такими депозитами становитимуть приблизно 12-14% річних.

"Ситуація в сегменті депозитів залишається досить очікуваною і прогнозованою: ставки фактично завмерли на певний час. Однак ми припускаємо, що восени тренд до популяризації гривневих вкладів від 1 року і вище надере ще більших обертів", — прогнозує банкір.

Найвигідніші депозити

За словами банкіра, зниження "ваги" гривні відносно долара на 4% у квітні-травні майже не вплинуло на сегмент валютних вкладів. На початок липня середні ставки за депозитами в доларах залишилися майже незмінними на рівні 1,8% річних.

"Схожа картина і в сегменті вкладів у євро — тут ставки варіюються від 1,4% до 1,6% річних. Тобто розвиток вкладів в іноземній валюті перебуває в стані анабіозу: ставки залишаються майже без змін вже кілька місяців, а приріст нових вкладників з початку року не перевищує всього-на-всього 1%," — уточнив банкір.

За словами Замотаєва, чистий прибуток за гривневими вкладами залишиться без змін і становитиме приблизно 4-5%, що є досить привабливим для нових вкладників.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у державному "ПриватБанку" вирішили до кінця поточного року продати споживчі кредити клієнтів минулих років. У планах — розпродати права вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну суму боргу 4,8 млрд гривень.

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