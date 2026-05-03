Головна Фінанси Українці без пенсій з 1 квітня: як відновити виплати

Українці без пенсій з 1 квітня: як відновити виплати

Дата публікації: 3 травня 2026 08:45
Як відновити виплату призупинених пенсі: українцям пояснили
Жінка розмовляє по телефону, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні частині громадян припинили нараховувати пенсійні виплати з 1 квіня 2026 року. Йдеться як про тих, хто залишється на тимчасово окупованих Росією територіях так і тих, хто виїхав в підконтрольні українській владі регіони. Стало відомо, що мають зробити люди, аби знову отримувати гроші.

Детальніше про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ), передає Новини.LIVE

Чому пенсію призупинили

Пенсійний фонд тимчасово не нараховує виплати пенсіонерам, які попри те, що пройшли фізичну ідентифікацію, не надали заяви, що країна-агресор не платила їм російські пенсії. Подати заяву важливо було до 1 квітня.

Як відновити виплати

Пенсію почнуть виплачувати, якщо ПФУ отримає заяву про неотримання пенсії від Росії.

"Якщо звернутися із заявою до кінця 2026 року, виплати відновлять із дати їх призупинення", — йдеться у повідомленні. 

Подати документи можна:

  • в одному із сервісних центрів ПФУ;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням Дія.Підпис.

Також можна скористатися відеозв'язком та підтвердити особу відповідно до вимог законодавства.

Як повідомляли Новини.LIVE, деяким військовим пенсіонерам в Україні нараховують додаткові виплати у розмірі 50% прожиткового мінімуму. Це є доплатою за утримання кожного непрацездатного члена родини. 

Ще Новини.LIVE писали про так звані "кланові пенсії", які отримують прокурори. Виплати для них можуть сягати сотні тисяч гривень. Такі пенсії в Україні хочуть скасувати. 

перевірка пенсій Пенсійний Фонд грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
