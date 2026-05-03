Як відновити виплату призупинених пенсі: українцям пояснили

Жінка розмовляє по телефону, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні частині громадян припинили нараховувати пенсійні виплати з 1 квіня 2026 року. Йдеться як про тих, хто залишється на тимчасово окупованих Росією територіях так і тих, хто виїхав в підконтрольні українській владі регіони. Стало відомо, що мають зробити люди, аби знову отримувати гроші.

Детальніше про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Чому пенсію призупинили

Пенсійний фонд тимчасово не нараховує виплати пенсіонерам, які попри те, що пройшли фізичну ідентифікацію, не надали заяви, що країна-агресор не платила їм російські пенсії. Подати заяву важливо було до 1 квітня.

Як відновити виплати

Пенсію почнуть виплачувати, якщо ПФУ отримає заяву про неотримання пенсії від Росії.

"Якщо звернутися із заявою до кінця 2026 року, виплати відновлять із дати їх призупинення", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Подати документи можна:

в одному із сервісних центрів ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням Дія.Підпис.

Також можна скористатися відеозв'язком та підтвердити особу відповідно до вимог законодавства.

Як повідомляли Новини.LIVE, деяким військовим пенсіонерам в Україні нараховують додаткові виплати у розмірі 50% прожиткового мінімуму. Це є доплатою за утримання кожного непрацездатного члена родини.

Ще Новини.LIVE писали про так звані "кланові пенсії", які отримують прокурори. Виплати для них можуть сягати сотні тисяч гривень. Такі пенсії в Україні хочуть скасувати.