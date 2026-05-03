Как возобновить выплату приостановленных пенсий: украинцам объяснили

Украинцы без пенсий с 1 апреля: как возобновить выплаты
В Украине части граждан прекратили начислять пенсионные выплаты с 1 апреля 2026 года. Речь идет как о тех, кто остается на временно оккупированных Россией территориях так и тех, кто выехал в подконтрольные украинской власти регионы. Стало известно, что должны сделать люди, чтобы снова получать деньги.
Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.
Почему пенсию приостановили
Пенсионный фонд временно не начисляет выплаты пенсионерам, которые несмотря на то, что прошли физическую идентификацию, не предоставили заявления, что страна-агрессор не платила им российские пенсии. Подать заявление важно было до 1 апреля.
Как возобновить выплаты
Пенсию начнут выплачивать, если ПФУ получит заявление о неполучении пенсии от России.
"Если обратиться с заявлением до конца 2026 года, выплаты возобновят с даты их приостановления", — говорится в сообщении.
Подать документы можно:
- в одном из сервисных центров ПФУ;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием Дія.Підпис.
Также можно воспользоваться видеосвязью и подтвердить личность в соответствии с требованиями законодательства.
