Как возобновить выплату приостановленных пенсий: украинцам объяснили

Женщина разговаривает по телефону, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине части граждан прекратили начислять пенсионные выплаты с 1 апреля 2026 года. Речь идет как о тех, кто остается на временно оккупированных Россией территориях так и тех, кто выехал в подконтрольные украинской власти регионы. Стало известно, что должны сделать люди, чтобы снова получать деньги.

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Почему пенсию приостановили

Пенсионный фонд временно не начисляет выплаты пенсионерам, которые несмотря на то, что прошли физическую идентификацию, не предоставили заявления, что страна-агрессор не платила им российские пенсии. Подать заявление важно было до 1 апреля.

Как возобновить выплаты

Пенсию начнут выплачивать, если ПФУ получит заявление о неполучении пенсии от России.

"Если обратиться с заявлением до конца 2026 года, выплаты возобновят с даты их приостановления", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Подать документы можно:

в одном из сервисных центров ПФУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием Дія.Підпис.

Также можно воспользоваться видеосвязью и подтвердить личность в соответствии с требованиями законодательства.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторым военным пенсионерам в Украине начисляют дополнительные выплаты в размере 50% прожиточного минимума. Это является доплатой за содержание каждого нетрудоспособного члена семьи.

Еще Новини.LIVE писали о так называемых "клановых пенсиях", которые получают прокуроры. Выплаты для них могут достигать сотни тысяч гривен. Такие пенсии в Украине хотят отменить.