ПриватБанк показав, що купують українці за безготівкову оплату

Оплата карткою через касовий апарат. Фото: delo.ua

Українці активніше оплачують покупки картками: за шість місяців 2024 року через мережу ПриватБанку було здійснено 1,6 млрд покупок, що на третину більше проти минулорічного показника. Відомо, на що найчастіше витрачають гроші.

Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку.

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Як зазначають у фінустанові, цьогоріч українці частіше купують товари та послуги, розраховуючись банківськими картами і гаджетами, а не готівковими коштами. Через це у банку працюють над розширенням мережі такої оплати та запровадженням нових технологічних рішень приймання карткових платежів.

За статистикою банку, за пів року через торгові термінали ПриватБанку українцями було оплачено 1,6 млрд покупок на загальну суму 451 млрд гривень. Порівняно з минулим роком — це на 27,3% більше. У 2023 році було здійснено 1,3 млрд оплат на 350 млрд гривень.

Що найчастіше купують українці

У ПриватБанку наголошують, що з початку року українські покупці найбільше витрачали кошти на харчові продукти, частка — 44%. Проте показник зменшився на 1,5% проти першого півріччя 2023 року.

Далі йде за обсягом карткових витрат купівля медикаментів та товарів для здоровʼя, частка — 6,6%.

На третьому місці за витратами — оплата замовлень в закладах громадського харчування, частка — 6,4%.

На купівлю одягу та взуття припадає 4,5% від обсягів безготівкових оплат, на пальне — 4,2%.

У списку товарів та послуг, за які найчастіше відбувається безготівковий розрахунок:

товари для дому, частка — 4%;

електроніка та побутова техніка — 3,8%;

витрати на транспорт — 1,5%;

відпочинок — 1,4%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти держфінустанови "ПриватБанк" продовжують скаржитися на блокування рахунків. У банку пояснили, як не допустити такого розвитку подій.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) днями підтвердили наміри щодо реалізації запровадження обмежень для вихідних Р2Р-переказів з картки на картку. Там уточнили, кого не торкнуться нововведення.