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Украинцы активнее переходят на безналичную оплату покупок — что больше всего покупают

15 августа 2024 10:05
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк показал, что покупают украинцы за безналичку
Оплата картой через кассовый аппарат. Фото: delo.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы активнее оплачивают покупки картами: за шесть месяцев 2024 года через сеть ПриватБанка было совершено 1,6 млрд покупок, что на треть больше против прошлогоднего показателя. Известно, на что чаще всего тратят деньги.

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка.

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Особенности расчетов клиентов ПриватБанка

Как отмечают в финучреждении, в этом году украинцы чаще покупают товары и услуги, рассчитываясь банковскими картами и гаджетами, а не наличными. В связи с этим банки работают над расширением сети такой оплаты и введением новых технологических решений по приему карточных платежей.

По статистике банка, за полгода через торговые терминалы ПриватБанка украинцами было оплачено 1,6 млрд покупок на общую сумму 451 млрд гривен. По сравнению с прошлым годом — это на 27,3% больше. В 2023 году было произведено 1,3 млрд оплат на 350 млрд гривен.

Что чаще всего покупают украинцы

В ПриватБанке отмечают, что с начала года украинские покупатели больше всего тратили средства на продукты питания, доля — 44%. Однако показатель уменьшился на 1,5% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Далее следует по объему карточных расходов — покупка медикаментов и товаров для здоровья, доля — 6,6%.

На третьем месте по расходам — оплата заказов в общепитах, доля — 6,4%.

На покупку одежды и обуви приходится 4,5% от объемов безналичных оплат, на горючее — 4,2%.

В списке товаров и услуг, за которые чаще всего происходит безналичный расчет:

  • товары для дома, доля — 4%;
  • электроника и бытовая техника — 3,8%;
  • расходы на транспорт — 1,5%;
  • отдых — 1,4%.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) на днях подтвердили намерения по реализации введения ограничений для выходных Р2Р-переводов с карты на карту. Там уточнили, кого не коснутся нововведения.

ПриватБанк продукты товары банки магазины банковские карты банковские счета

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