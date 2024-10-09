Пільги для пенсіонерів — які види знижок доступні у 2024 році

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські пенсіонери можуть скористатися низкою пільг, які передбачає законодавство. Загалом для людей похилого віку є шість основних видів пільг.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Які пільги доступні для пенсіонерів у 2024 році

Завдяки державним програмам підтримки людей похилого віку, частина послуг для українських пенсіонерів є повністю безплатною, а деякі надають з чималими знижками.

Безкоштовні комунальні послуги

Зокрема, пільги для пенсіонерів з оплати комунальних послуг можуть становити 100%. Це питання регулює постанова уряду №389. Громадян літнього віку звільняють від необхідності оплати за комуналки, палива та газу за умови, що проживали й зараз мешкають у сільській місцевості і працювали вчителями, бібліотекарями, медиками, працівниками сфери культури. Для оформлення пільг необхідно звернутися у ПФУ.

Безплатний проїзд у громадському транспорті

Також пенсіонери можуть не платити за проїзд у громадському транспорті, приміських поїздах, окрім маршруток. Для того, щоб скористатися таким правом, потрібно надати пенсійне посвідчення контролеру.

Скасування сплати земельного податку

Відповідно до статті 281.1. Податкового кодексу, пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку у межах граничних норм для:

ведення особистого селянського господарства — не більше 2 га;

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 га, в селищах — не більш як 0,15 га, в містах — не більш як 0,10 га;

індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 га;

будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 га;

ведення садівництва — не більш як 0,12 га.

Пільги для ветеранів праці

Пенсіонери, які є ветеранами праці, мають право на першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком коштовного каміння). Надається переважне право на санаторно-курортне лікування (на компенсацію вартості). Доступне щорічне медобстеження і диспансеризація з залученням фахівців. Мають право на першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію, переважне право на забезпечення житловою площею для осіб, які потребують покращення житлових умов.

Безплатна допомога юристів

Для всіх літніх людей доступна безоплатна первинна юридична допомога. Є право і на вторинну (зокрема, супровід під час звернення до суду), за умови, якщо пенсія не перевищує 4,72 тис. грн або менша за 6,056 тис. грн — для осіб з інвалідністю. За безоплатною правовою допомогою можна звернутися до найближчого бюро правової допомоги чи зателефонувати за номером 0800 213 103.

Безкоштовне паркування

Окрім того, для літніх людей надається право на безплатне паркування авто на платних парковках. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №585 (пункт 4).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям літнього віку стала доступна нова послуга в "Дії" — шеринг документів. Це дозволить у сервісних центрах Пенсійного фонду обійтися без маси ксерокопій, сканкопій чи фотографування головної особистої інформації.

Також ми писали, що у жовтні 2024 року більшості домогосподарств право на житлову субсидію на опалювальний сезон 2024/2025 продовжать автоматично, проте деяким громадянам необхідно подати нові заяви. Також у холодний період українці отримають більші суми допомоги.