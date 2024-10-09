Льготы для пенсионеров — какие виды скидок доступны в 2024 году

Пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские пенсионеры могут воспользоваться рядом льгот, предусмотренных законодательством. В целом для пожилых людей есть шесть основных видов льгот.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Благодаря государственным программам поддержки пожилых людей, часть услуг для украинских пенсионеров полностью бесплатна, а некоторые предоставляют с немалыми скидками.

Бесплатные коммунальные услуги

В частности, льготы для пенсионеров по оплате коммунальных услуг могут составить 100%. Этот вопрос регулируется постановлением правительства №389. Граждан пожилого возраста освобождают от необходимости оплаты за коммуналку, топливо и газ при условии проживания в сельской местности и работы в прошлом учителями, библиотекарями, медиками, работниками сферы культуры. Для оформления льгот необходимо обратиться в ПФУ.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Также пенсионеры могут не платить за проезд в общественном транспорте, пригородных поездах, кроме маршруток. Для того, чтобы воспользоваться таким правом, нужно предоставить пенсионное удостоверение контролеру.

Отмена уплаты земельного налога

Согласно статье 281.1. Налогового кодекса, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога в пределах норм для:

ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 га;

строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

индивидуального дачного строительство — не более 0,10 га;

строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;

ведения садоводства — не более 0,12 га.

Льготы для ветеранов труда

Пенсионеры, являющиеся ветеранами труда, имеют право на первоочередное безвозмездное зубопротезирование (за исключением драгоценных камней). Предоставляется преимущественное право на санаторно-курортное лечение (на компенсацию стоимости). Доступно ежегодное медобследование и диспансеризация с привлечением специалистов. Имеют право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию, преимущественное право на обеспечение жилой площадью для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Бесплатная помощь юристов

Для всех пожилых людей доступна бесплатная первичная юридическая помощь. Есть право и на вторичную (в частности, сопровождение во время обращения в суд), при условии, что пенсия не превышает 4,72 тыс. грн или менее 6,056 тыс. грн — для лиц с инвалидностью. За бесплатной правовой помощью можно обратиться в ближайшее бюро правовой помощи или позвонить по телефону 0800 213 103.

Бесплатная парковка

Кроме того, пожилым людям предоставляется право на бесплатную парковку авто на платных парковках. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №585 (пункт 4).

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам пожилого возраста стала доступна новая услуга в "Дії" — шеринг документов. Это позволит в сервисных центрах Пенсионного фонда обойтись без массы ксерокопий, сканкопий или фотографирования главной личной информации.

Также мы писали, что в октябре 2024 года большинство домохозяйств право на жилищную субсидию на отопительный сезон 2024/2025 продлят автоматически, однако некоторым гражданам необходимо подать новые заявления. Также в холодный период украинцы получат большую сумму помощи.