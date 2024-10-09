Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинским пенсионерам доступны шесть видов льгот — какие требования в 2024 году arrow

Украинским пенсионерам доступны шесть видов льгот — какие требования в 2024 году

9 октября 2024 09:47
Ксения Симонова - Редактор
Льготы для пенсионеров — какие виды скидок доступны в 2024 году
Пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские пенсионеры могут воспользоваться рядом льгот, предусмотренных законодательством. В целом для пожилых людей есть шесть основных видов льгот.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Какие льготы доступны для пенсионеров в 2024 году

Благодаря государственным программам поддержки пожилых людей, часть услуг для украинских пенсионеров полностью бесплатна, а некоторые предоставляют с немалыми скидками.

Бесплатные коммунальные услуги

В частности, льготы для пенсионеров по оплате коммунальных услуг могут составить 100%. Этот вопрос регулируется постановлением правительства №389. Граждан пожилого возраста освобождают от необходимости оплаты за коммуналку, топливо и газ при условии проживания в сельской местности и работы в прошлом учителями, библиотекарями, медиками, работниками сферы культуры. Для оформления льгот необходимо обратиться в ПФУ.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Также пенсионеры могут не платить за проезд в общественном транспорте, пригородных поездах, кроме маршруток. Для того, чтобы воспользоваться таким правом, нужно предоставить пенсионное удостоверение контролеру.

Отмена уплаты земельного налога

Согласно статье 281.1. Налогового кодекса, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога в пределах норм для:

  • ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 га;
  • строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
  • индивидуального дачного строительство — не более 0,10 га;
  • строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;
  • ведения садоводства — не более 0,12 га.

Льготы для ветеранов труда

Пенсионеры, являющиеся ветеранами труда, имеют право на первоочередное безвозмездное зубопротезирование (за исключением драгоценных камней). Предоставляется преимущественное право на санаторно-курортное лечение (на компенсацию стоимости). Доступно ежегодное медобследование и диспансеризация с привлечением специалистов. Имеют право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию, преимущественное право на обеспечение жилой площадью для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Бесплатная помощь юристов

Для всех пожилых людей доступна бесплатная первичная юридическая помощь. Есть право и на вторичную (в частности, сопровождение во время обращения в суд), при условии, что пенсия не превышает 4,72 тыс. грн или менее 6,056 тыс. грн — для лиц с инвалидностью. За бесплатной правовой помощью можно обратиться в ближайшее бюро правовой помощи или позвонить по телефону 0800 213 103.

Бесплатная парковка

Кроме того, пожилым людям предоставляется право на бесплатную парковку авто на платных парковках. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №585 (пункт 4).

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам пожилого возраста стала доступна новая услуга в "Дії" — шеринг документов. Это позволит в сервисных центрах Пенсионного фонда обойтись без массы ксерокопий, сканкопий или фотографирования главной личной информации.

Также мы писали, что в октябре 2024 года большинство домохозяйств право на жилищную субсидию на отопительный сезон 2024/2025 продлят автоматически, однако некоторым гражданам необходимо подать новые заявления. Также в холодный период украинцы получат большую сумму помощи.

коммунальные услуги ЖКХ ПФУ пенсионеры льготы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

10:56 Заседание "Расштайн" перенесли — какая причина

10:53 Маразм крепчает — в России в список террористов внесли школьника из Одессы

10:48 Богачук проведет бой в андеркарде реванша Усика и Фьюри — кто в соперниках у украинца

10:26 Реагируйте на тревоги — враг вывел носители Калибров в море

10:24 Зарплаты до конца года снизятся — что ждет украинцев

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

10:23 Зеленский ищет пути, как положить конец войне, — Bloomberg

10:21 ПриватБанк получил нового руководителя — что о нем известно

10:16 ВСУ начали выявлять на фронте российские дорогостоящие системы ПВО и РСЗО

10:11 У депутата Хмельницкого горсовета нашли миллионы незадекларированных долларов

10:07 Мобилизация в Украине — командир сделал громкое заявление о военнообязанных

Срочная новость

10:56 Заседание "Расштайн" перенесли — какая причина

10:53 Маразм крепчает — в России в список террористов внесли школьника из Одессы

10:48 Богачук проведет бой в андеркарде реванша Усика и Фьюри — кто в соперниках у украинца

10:26 Реагируйте на тревоги — враг вывел носители Калибров в море

10:24 Зарплаты до конца года снизятся — что ждет украинцев

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

10:23 Зеленский ищет пути, как положить конец войне, — Bloomberg

10:21 ПриватБанк получил нового руководителя — что о нем известно

10:16 ВСУ начали выявлять на фронте российские дорогостоящие системы ПВО и РСЗО

10:11 У депутата Хмельницкого горсовета нашли миллионы незадекларированных долларов

10:07 Мобилизация в Украине — командир сделал громкое заявление о военнообязанных

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке