Доплата до пенсії у майже 600 грн — хто з пенсіонерів почне отримувати більше

Люди похилого віку з паперами. Фото: Freepik

Українське законодавство передбачає надання громадянам похилого віку додаткової фінансової підтримки. Зокрема, відомо, хто зможе розраховувати на доплату у розмірі майже 600 гривень у 2025 році.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто з пенсіонерів має право на доплату у майже 600 грн

За даними Пенсійного фонду, вікова надбавка до пенсії у 570 грн передбачена у разі досягнення пенсіонером 80-ліття.

Відповідна компенсаційна доплата буде нарахована з того дня, коли пенсіонер досягне встановленого вікового рубежу, незалежно від:

виду пенсійної виплати;

закону, згідно з яким призначена пенсія;

тривалості страхового стажу;

факту наявності роботи.

Доплата надається лише останні кілька років з метою забезпечення підтримки найбільш вразливих категорій осіб, які досягли відповідного віку та мають тривалий страховий стаж. Механізм вікових надбавок регулює постанова №849 Кабінету міністрів від 16 вересня 2020 року "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому".

Інші вікові надбавки та важливі нюанси

Як зазначають у ПФУ, у разі досягнення 70 років держава призначає додаткову виплату у сумі 300 грн. Після 75 років відповідна доплата зросте і становитиме вже 456 гривень.

Як пояснюють представники ПФУ, якщо людина отримувала доплату 300 грн, а після 75 років виникло право на новий розмір доплати, це не означає, що до суми, яку громадянин отримує, після 75 років додадуть саме 456 грн. Насправді йдеться про нарахування різниці між цими сумами.

"Така особа отримає різницю між 300 та 456 грн. Бо саме 300 грн нараховують пенсіонерам віком від 70 до 75 років. Тобто, пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 грн", — уточнили у фонді.

Громадянам для отримання вікової доплати не потрібно спеціально йти до відділення Пенсійного фонду. Виплату нарахують автоматично до основного розміру пенсії.

Ще один важливий нюанс — на додаткову вікову виплату мають право ті громадяни, попередня сума пенсії яких не перевищує 10,34 тис. грн.

Раніше ми писали, що громадяни можуть контролювати факт сплати внесків роботодавцем та кількість набутого стажу в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду. Оприлюднено, як саме здійснювати відповідну перевірку.

Також повідомляли, що в Україні достроковий вихід на пенсію доступний лише трьом категоріям громадян. Зокрема, таким правом можуть скористатися жінки-військовослужбовці та учасниці бойових дій.