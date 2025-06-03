Пенсії в Україні — хто з громадян має право на потрійний розмір стажу

Працівник в офісі тримає калькулятор. Фото: Freepik

В Україні щороку зростають вимоги до страхового стажу, що дає право на призначення пенсії. Зокрема, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Водночас, для деяких категорій громадян страховий стаж зараховують у потрійному розмірі.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Потрійний стаж для тих, хто служить у зоні бойових дій

Відповідно до закону 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", учасникам бойових дій держава гарантує право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності стажу від 25 років, жінками у 50 років за наявності стажу від 20 років.

Мобілізованим громадянам та тим, хто служить за контрактом, стаж, зокрема у зоні бойових дій, нараховують відповідно до ст. 8 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей".

Страховий стаж тим військовослужбовцям, які несуть службу саме у зоні бойових дій, зараховують у співвідношенні 1:3. Тобто проведення одного місяця у таких умовах зараховується за три.

Відповідний механізм починає діяти, якщо термін служби в бойовій зоні становить щонайменше один місяць. При цьому верхньої межі за терміном немає, тому всю тривалість служби за таких умов зараховують за цією формулою.

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно надати до ПФУ оригінали документів:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку або документи про стаж (документи про військову службу);

посвідчення учасника бойових дій;

довідку про участь у бойових діях на передовій.

Потрійний розмір стажу для депортованих осіб

Також у Пенсійному фонді зазначають, що потрійний розмір страхового стажу зараховується для призначення пенсії депортованим особам, які перебували на спецпоселенні, за періоди роботи.

Відповідні норми прописані у законі №2040-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства" від 15 лютого 2022 року.

Як пояснюють у ПФУ, у такому випадку основним документом, що підтверджує страховий стаж, є трудова книжка. За відсутності книжки чи записів у ній — стаж встановлюють з інших документів, що були видані за місцем роботи чи архівними закладами.

Для зарахування стажу у потрійному розмірі відповідних періодів роботи, що мали місце до 1 січня 2004 року, необхідно надати таку інформацію:

посвідчення про приналежність до депортованих осіб;

період перебування громадян у спецпоселенні;

час роботи на спецпоселенні.

Нагадаємо, що пенсіонери на повному держутриманні, які мають непрацездатних членів сім'ї, яких утримують, мають право лише на 25% власної пенсії. Решту суми виплачують непрацездатним членам родини та закладу.

Також ми розповідали, що державні службовці мають право на пенсію у розмірі 60% від колишнього офіційного доходу. Тоді як більшості громадян надається не більше 30% від зарплати.