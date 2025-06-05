Доплата к пенсии в почти 600 грн — кто из пенсионеров начнет получать больше

Пожилые люди с бумагами. Фото: Freepik

Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам пожилого возраста дополнительной финансовой поддержки. В частности, известно, кто сможет рассчитывать на доплату в размере почти 600 гривен в 2025 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто из пенсионеров имеет право на доплату в почти 600 грн

По данным Пенсионного фонда, возрастная надбавка к пенсии в 570 грн предусмотрена в случае достижения пенсионером 80-летия.

Соответствующая компенсационная доплата будет начислена с того дня, когда пенсионер достигнет установленного возрастного рубежа, независимо от:

вида пенсионной выплаты;

закона, согласно которому назначена пенсия;

продолжительности страхового стажа;

факта наличия работы.

Доплата предоставляется только в последние несколько лет с целью обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий лиц, достигших соответствующего возраста и имеющих длительный страховой стаж. Механизм возрастных надбавок регулирует постановление №849 Кабинета министров от 16 сентября 2020 года "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем".

Другие возрастные надбавки и важные нюансы

Как отмечают в ПФУ, в случае достижения 70 лет государство назначает дополнительную выплату в сумме 300 грн. После 75 лет соответствующая доплата возрастет и составит уже 456 гривен.

Как объясняют представители ПФУ, если человек получал доплату 300 грн, а после 75 лет возникло право на новый размер доплаты, это не означает, что к сумме, которую гражданин получает, после 75 лет добавят именно 456 грн. На самом деле речь идет о начислении разницы между этими суммами.

"Такое лицо получит разницу между 300 и 456 грн. Потому что именно 300 грн начисляют пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. То есть, пенсия лица, достигшего 75 лет, увеличится на 156 грн", — уточнили в фонде.

Гражданам для получения возрастной доплаты не нужно специально идти в отделение Пенсионного фонда. Выплату начислят автоматически к основному размеру пенсии.

Еще один важный нюанс — на дополнительную возрастную выплату имеют право те граждане, предыдущая сумма пенсии которых не превышает 10,34 тыс. грн.

Ранее мы писали, что граждане могут контролировать факт уплаты взносов работодателем и количество приобретенного стажа в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда. Обнародовано, как именно осуществлять соответствующую проверку.

Также сообщалось, что в Украине досрочный выход на пенсию доступен только трем категориям граждан. В частности, таким правом могут воспользоваться женщины-военнослужащие и участницы боевых действий.