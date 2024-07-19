Біженцям скасують безоплатне житло, проте піднімуть виплати — на скільки зросте допомога у Чехії

Чеська валюта. Фото: iScock

Фінансова допомога українським біженцям у Чехії збільшиться у зв’язку зі скасуванням безплатного житла. Таке рішення ухвалив уряд країни.

Про це повідомляє Radio Prague International.

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З 1 серпня набирає чинності нове рішення, яке дозволить особам із тимчасовим захистом знайти нове житло, оскільки чеська держава припинить надання гуманітарного житла з 1 вересня.

Зараз відомо, що суми витрат на житло, які покриваються як частина гуманітарної допомоги біженцям, зростуть до 6000 крон на місяць для вразливих категорій і до 4000 крон для інших. При цьому, незалежно від того, чи є житло у спеціальному реєстрі, розмір виплат залишиться незмінним. В одній родині враховуватиметься до п’яти осіб.

Хто має право на допомогу

Гуманітарну допомогу можуть отримувати лише домогосподарства біженців, чиї доходи не перевищують прожитковий мінімум плюс витрати на житло, визначені Міністерством праці та соціальних питань. Розмір гуманітарної допомоги визначається як різниця між цією сумою та фактичними доходами домогосподарства.

Варто зазначити, що наразі Чехія надає працездатним біженцям безкоштовне житло не більш ніж на п’ять місяців. Для вразливих категорій, таких як діти та підлітки до 18 років, студенти, вагітні жінки, літні люди віком понад 65 років, люди з інвалідністю, особи, що доглядають за ними, чи особи, що доглядають за дітьми до 6 років, це обмеження не діє. Однак з 1 вересня термін безкоштовного житла скоротиться до 90 днів для всіх, включаючи вразливі категорії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям у Польщі запропонують нову програму фінансової допомоги, спрямовану на виїзд із колективних притулків та самостійну оплату житла. Кошторис відповідного проєкту сягає 22 мільйонів євро.

Ми також писали, що у вересні 2024 року відбудеться перший автоматичний обмін фінансовою інформацією між Україною та понад 100 країнами, включаючи усі європейські. Він розкриє наявність та розмір доходів українців для подальшого їх оподаткування в Україні, а також може завдати багато клопоту українським біженцям, які отримують допомогу в європейських країнах, маючи при цьому доходи на батьківщині.