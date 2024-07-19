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Украинским беженцам увеличат выплаты — на сколько и где именно

19 июля 2024 18:34
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Беженцам отменят безвозмездное жилье, однако поднимут выплаты — на сколько вырастет помощь в Чехии
Чешская валюта. Фото: iScock
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Финансовая помощь украинским беженцам в Чехии увеличится в связи с отменой бесплатного жилья. Такое решение приняло правительство страны.

Об этом сообщает Radio Prague International.

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С 1 августа вступает в силу новое решение, которое позволит лицам с временной защитой обрести новое жилье, поскольку чешское государство прекратит предоставление гуманитарного жилья с 1 сентября.

Сейчас известно, что суммы расходов на жилье, покрываемые как часть гуманитарной помощи беженцам, возрастут до 6000 крон в месяц для уязвимых категорий и до 4000 крон для других. При этом независимо от того, есть ли жилье в специальном реестре, размер выплат останется неизменным. В одной семье будет учитываться до пяти человек.

Кто имеет право на помощь

Гуманитарную помощь могут получать только домохозяйства беженцев, доходы которых не превышают прожиточный минимум плюс расходы на жилье, определенные Министерством труда и социальных вопросов. Размер гуманитарной помощи определяется как разница между этой суммой и фактическим доходом домохозяйства.

Стоит отметить, что в настоящее время Чехия предоставляет трудоспособным беженцам бесплатное жилье не более пяти месяцев. Для уязвимых категорий, таких как дети и подростки до 18 лет, студенты, беременные женщины, пожилые люди старше 65 лет, люди с инвалидностью, ухаживающие за ними или ухаживающие за детьми до 6 лет это ограничение не действует. Однако с 1 сентября срок бесплатного жилья сократится до 90 дней для всех, включая уязвимые категории.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам в Польше будет предложена новая программа финансовой помощи, направленная на выезд из коллективных приютов и самостоятельную оплату жилья. Смета соответствующего проекта составляет 22 миллиона евро.

Мы также писали, что в сентябре 2024 года состоится первый автоматический обмен финансовой информацией между Украиной и более чем 100 странами, включая все европейские. Он раскроет наличие и размер доходов украинцев для дальнейшего их налогообложения в Украине, а также может доставить много хлопот украинским беженцам, которые получают помощь в европейских странах, имея при этом доходы на родине.

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