Обсяги експорту агропродукції України зросли на 9,9 мільйона тонн

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Протягом перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на 25%, що становить 9,9 мільйона тонн. Водночас вартість експорту збільшилася на 1,4 мільярда доларів.

Про це розповідає пресцентр Державної митної служба України.

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За три квартали 2024 року Україна експортувала 48,9 мільйона тонн агропродукції на суму 10,5 мільярда доларів, повідомляє Держмитслужба України. Основним фактором цього зростання стало відновлення морського сполучення, внаслідок чого 89% всього експорту агропродукції відбувається морським транспортом. Щодо перевезень на суходолі, експортерам переважно доводиться використовувати залізничний транспорт, тоді як лише 2% вантажів переміщується автомобільним транспортом.

Зернові культури залишаються основною групою експортованих агротоварів: за дев'ять місяців було вивезено 42,3 мільйона тонн на загальну суму 7,1 мільярда доларів. Ще однією важливою складовою експорту агропродукції є насіння та плоди олійних рослин, обсяги яких склали 5 мільйонів тонн, а їхня вартість досягла 2,2 мільярда доларів.

Що відомо про імпорт

Ситуація з імпортом агропродукції в Україні демонструє свої особливості. Так, 80% всіх імпортованих товарів надходять автотранспортом, близько 18% — морем, і майже 2% — залізницею. Це, в основному, пов'язано з імпортом з європейських країн, тоді як експорт охоплює постачання з усього світу.

У загальному обсязі імпорт склав 978,8 тисячі тонн агропродукції на суму 1,7 мільярда доларів. Практично половину імпорту складають їстівні плоди та горіхи, які становлять 468 тисяч тонн вартістю 563,8 мільйона доларів. Також значну частину імпортованих агропродовольчих товарів займають овочі – 194,2 тисячі тонн на 246,6 мільйона доларів, а за вартістю лідирують насіння олійних рослин, які імпортувалися на 346,5 мільйона доларів (50,2 тисячі тонн).

Аграрний сектор України демонструє стійке зростання, забезпечуючи як стабільне постачання продукції на зовнішні ринки, так і задоволення внутрішніх потреб через імпорт. Важливою складовою цього процесу стала ініціатива "Шляхи солідарності", яка розширила можливості для агровиробників, створюючи альтернативні логістичні маршрути.

Що ще треба знати

Нагадаємо, фермери продовжують виплачувати українцям кошти за земельні паї, здані в оренду. Відомо, які суми отримують пайовики у різних регіонах у 2024 році.

Ми також повідомляли, що фермери в Україні можуть отримати фінансову підтримку на утримання великої рогатої худоби, овець та кіз. Ці виплати доступні для власників від 3 до 100 корів, а також для тих, хто доглядає за 5 до 500 овець чи кіз.