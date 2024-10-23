Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинский агроэкспорт вырос более чем на четверть — что известно arrow

Украинский агроэкспорт вырос более чем на четверть — что известно

23 октября 2024 17:59
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Объемы экспорта агропродукции Украины выросли на 9,9 миллиона тонн
Уборка урожая. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на 25%, что составляет 9,9 миллиона тонн. В то же время, стоимость экспорта увеличилась на 1,4 миллиарда долларов.

Об этом рассказывает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

Читайте также:

Подробнее об агроэкспорте

За три квартала 2024 года Украина экспортировала 48,9 миллиона тонн агропродукции на сумму 10,5 миллиарда долларов, сообщает Гостаможслужба Украины. Основным фактором этого роста явилось восстановление морского сообщения, в результате чего 89% всего экспорта агропродукции происходит морским транспортом. Что касается перевозок на суше, экспортерам в основном приходится использовать железнодорожный транспорт, в то время как только 2% грузов перемещается автомобильным транспортом.

Зерновые культуры остаются основной группой экспортируемых агротоваров: за девять месяцев было вывезено 42,3 миллиона тонн на общую сумму 7,1 миллиарда долларов. Еще одной важной составляющей экспорта агропродукции есть семена и плоды масличных растений, объемы которых составили 5 миллионов тонн, а их стоимость достигла 2,2 миллиарда долларов.

Что известно об импорте

Ситуация с импортом агропродукции в Украину демонстрирует свои особенности. Так, 80% всех импортируемых товаров поступают автотранспортом, около 18% — по морю, и почти 2% — по железной дороге. Это, в основном, связано с импортом из европейских стран, в то время как экспорт охватывает поставки по всему миру.

В общем объеме импорт составил 978,8 тысяч тонн агропродукции на сумму 1,7 миллиарда долларов. Практически половину импорта составляют съедобные плоды и орехи, составляющие 468 тысяч тонн стоимостью 563,8 миллиона долларов. Также значительную часть импортированных агропродовольственных товаров занимают овощи — 194,2 тысячи тонн на 246,6 миллиона долларов, а по стоимости лидируют семена масличных растений, импортировавшихся на 346,5 миллиона долларов (50,2 тысячи тонн).

Аграрный сектор Украины демонстрирует устойчивый рост, обеспечивая как стабильные поставки продукции на внешние рынки, так и удовлетворение внутренних потребностей через импорт. Важной составляющей этого процесса стала инициатива "Пути солидарности", расширившая возможности для агропроизводителей, создавая альтернативные логистические маршруты.

Что еще нужно знать

Напомним, фермеры продолжают выплачивать украинцам средства за земельные паи, сданные в аренду. Известно, какие суммы получают пайщики в разных регионах в 2024 году.

Мы также сообщали, что фермеры в Украине могут получить финансовую поддержку на содержание крупного рогатого скота, овец и коз. Эти выплаты доступны для владельцев от 3 до 100 коров, а также для тех, кто ухаживает за 5 до 500 овец или коз.

аграрии Таможенная служба экспорт зерна сельское хозяйство зерно

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Украина рискует не получить 4 млрд евро выплат от ЕС — какая причина

18:58 Альтернатива Одессе — партнеры призывают Украину развивать другие пути экспорта

18:55 Третья штурмовая уничтожила вражескую ББМ и пушку на позициях оккупантов — видео

18:39 Выезд за границу временно непригодных — юристы назвали проблему

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

18:36 Польша посоветовала Германии отменить выплаты беженцам — что предлагают взамен

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

18:13 Проверенная схема — ловкий одессит выдурил сотни тысяч гривен у пенсионеров

18:10 В Институте демографии оценили мобилизационный ресурс в Украине

17:59 Украинский агроэкспорт вырос более чем на четверть — что известно

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Украина рискует не получить 4 млрд евро выплат от ЕС — какая причина

18:58 Альтернатива Одессе — партнеры призывают Украину развивать другие пути экспорта

18:55 Третья штурмовая уничтожила вражескую ББМ и пушку на позициях оккупантов — видео

18:39 Выезд за границу временно непригодных — юристы назвали проблему

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

18:36 Польша посоветовала Германии отменить выплаты беженцам — что предлагают взамен

18:13 Проверенная схема — ловкий одессит выдурил сотни тысяч гривен у пенсионеров

18:10 В Институте демографии оценили мобилизационный ресурс в Украине

17:59 Украинский агроэкспорт вырос более чем на четверть — что известно

17:56 Ждать недолго — когда Франция передаст Украине истребители Mirage

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают