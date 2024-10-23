Объемы экспорта агропродукции Украины выросли на 9,9 миллиона тонн

Уборка урожая. Фото: УНИАН

В первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на 25%, что составляет 9,9 миллиона тонн. В то же время, стоимость экспорта увеличилась на 1,4 миллиарда долларов.

Об этом рассказывает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

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За три квартала 2024 года Украина экспортировала 48,9 миллиона тонн агропродукции на сумму 10,5 миллиарда долларов, сообщает Гостаможслужба Украины. Основным фактором этого роста явилось восстановление морского сообщения, в результате чего 89% всего экспорта агропродукции происходит морским транспортом. Что касается перевозок на суше, экспортерам в основном приходится использовать железнодорожный транспорт, в то время как только 2% грузов перемещается автомобильным транспортом.

Зерновые культуры остаются основной группой экспортируемых агротоваров: за девять месяцев было вывезено 42,3 миллиона тонн на общую сумму 7,1 миллиарда долларов. Еще одной важной составляющей экспорта агропродукции есть семена и плоды масличных растений, объемы которых составили 5 миллионов тонн, а их стоимость достигла 2,2 миллиарда долларов.

Что известно об импорте

Ситуация с импортом агропродукции в Украину демонстрирует свои особенности. Так, 80% всех импортируемых товаров поступают автотранспортом, около 18% — по морю, и почти 2% — по железной дороге. Это, в основном, связано с импортом из европейских стран, в то время как экспорт охватывает поставки по всему миру.

В общем объеме импорт составил 978,8 тысяч тонн агропродукции на сумму 1,7 миллиарда долларов. Практически половину импорта составляют съедобные плоды и орехи, составляющие 468 тысяч тонн стоимостью 563,8 миллиона долларов. Также значительную часть импортированных агропродовольственных товаров занимают овощи — 194,2 тысячи тонн на 246,6 миллиона долларов, а по стоимости лидируют семена масличных растений, импортировавшихся на 346,5 миллиона долларов (50,2 тысячи тонн).

Аграрный сектор Украины демонстрирует устойчивый рост, обеспечивая как стабильные поставки продукции на внешние рынки, так и удовлетворение внутренних потребностей через импорт. Важной составляющей этого процесса стала инициатива "Пути солидарности", расширившая возможности для агропроизводителей, создавая альтернативные логистические маршруты.

Что еще нужно знать

Напомним, фермеры продолжают выплачивать украинцам средства за земельные паи, сданные в аренду. Известно, какие суммы получают пайщики в разных регионах в 2024 году.

Мы также сообщали, что фермеры в Украине могут получить финансовую поддержку на содержание крупного рогатого скота, овец и коз. Эти выплаты доступны для владельцев от 3 до 100 коров, а также для тех, кто ухаживает за 5 до 500 овец или коз.