Пенсии военнослужащих — изменятся ли размеры выплат в 2025 году

Военнослужащий держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году изменения в механизме начисления пенсий коснутся военнослужащих. В частности, речь идет о введении "потолка" на максимальные выплаты.

Это прописано в постановлении правительства "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения".

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В этом году в системе пенсионного обеспечения бойцов Вооруженных сил предполагаются изменения в виде:

ограничений максимальных пенсионных выплат;

изменений правил перерасчета пенсий;

некоторые обновления механизма начисления пенсий по инвалидности/за выслугу лет.

По правительственному постановлению №1 от 3.01.2025 года, в Украине ввели "потолок" на максимальные пенсии. Отныне часть пенсии, которая превышает десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (23,61 тыс. грн в 2025 году) будет подлежать применению ограничительного коэффициента. То есть пенсионеры, которым начисляли высокие выплаты, в этом году получат меньшие пенсии.

Однако соответствующие ограничения не коснутся пенсий граждан, принимавших непосредственное участие в АТО и отпоре агрессии РФ, а также выплат в случае потери кормильца родным погибших (умерших/пропавших без вести).

Военные пенсии по инвалидности

Военным, которые получили серьезные травмы при исполнении служебных обязанностей, назначают пенсию по инвалидности, размер которой привязан к группе инвалидности и причинам ее наступления. Речь идет о следующих размерах:

100% — для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы;

80% — для II группы от суммы денежного обеспечения;

60% — для лиц III группы от соответствующих сумм зарплаты.

Остальным лицам с инвалидностью первой группы — 70%, второй группы — 60%, третьей группы — 40% от сумм доходов.

Важно понимать, что речь идет об основном денежном обеспечении, "боевые" доплаты не учитываются при определении размера пенсии.

Пенсии за выслугу лет

Продолжительность военной службы — главный критерий в получении пенсий за выслугу лет для военнослужащих. Минимальное количество выслуги — 20 лет При таких условиях выплата будет равна 50% от зарплаты, кто уволился по возрасту или по состоянию здоровья — 55%. За каждый дополнительный год доплачивают по 3% от зарплаты.

Для бойцов, которые имеют стаж от 25 лет, размер выплаты составляет 50% от зарплаты, а каждый дополнительный год принесет еще 1%. Максимальный размер пенсии не может быть больше 70% от зарплаты, за исключением лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Для таких людей назначают 100% для первой категории, 95% — для второй.

Выплату определяют, исходя из последней зарплаты военного, состоящей из оклада, доплат.

Пенсии в случае потери кормильца

Родные военных, погибших на службе, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Суммы выплат различаются, ведь зависят от обстоятельств гибели и количества родственников.

Этот вид пенсии останется неизменным в 2025 году.

Ранее мы рассказывали, что в Украине ожидается повышение пенсий в 2025 году. В Пенсионном фонде утвердили показатель средней заработной платы по которому рассчитывается будущая индексация.

Также в этом году пенсии гражданам начнут начислять по-новому. Среди изменений — введение баллов за каждый месяц, когда был уплачен страховой взнос.