Пенсии военнослужащих — изменятся ли размеры выплат в 2025 году

Украинские военные будут получать пенсии по-новому — детали
В Украине в 2025 году изменения в механизме начисления пенсий коснутся военнослужащих. В частности, речь идет о введении "потолка" на максимальные выплаты.
Это прописано в постановлении правительства "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения".
Что изменится в военных пенсиях в 2025 году
В этом году в системе пенсионного обеспечения бойцов Вооруженных сил предполагаются изменения в виде:
- ограничений максимальных пенсионных выплат;
- изменений правил перерасчета пенсий;
- некоторые обновления механизма начисления пенсий по инвалидности/за выслугу лет.
По правительственному постановлению №1 от 3.01.2025 года, в Украине ввели "потолок" на максимальные пенсии. Отныне часть пенсии, которая превышает десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (23,61 тыс. грн в 2025 году) будет подлежать применению ограничительного коэффициента. То есть пенсионеры, которым начисляли высокие выплаты, в этом году получат меньшие пенсии.
Однако соответствующие ограничения не коснутся пенсий граждан, принимавших непосредственное участие в АТО и отпоре агрессии РФ, а также выплат в случае потери кормильца родным погибших (умерших/пропавших без вести).
Военные пенсии по инвалидности
Военным, которые получили серьезные травмы при исполнении служебных обязанностей, назначают пенсию по инвалидности, размер которой привязан к группе инвалидности и причинам ее наступления. Речь идет о следующих размерах:
- 100% — для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы;
- 80% — для II группы от суммы денежного обеспечения;
- 60% — для лиц III группы от соответствующих сумм зарплаты.
Остальным лицам с инвалидностью первой группы — 70%, второй группы — 60%, третьей группы — 40% от сумм доходов.
Важно понимать, что речь идет об основном денежном обеспечении, "боевые" доплаты не учитываются при определении размера пенсии.
Пенсии за выслугу лет
Продолжительность военной службы — главный критерий в получении пенсий за выслугу лет для военнослужащих. Минимальное количество выслуги — 20 лет При таких условиях выплата будет равна 50% от зарплаты, кто уволился по возрасту или по состоянию здоровья — 55%. За каждый дополнительный год доплачивают по 3% от зарплаты.
Для бойцов, которые имеют стаж от 25 лет, размер выплаты составляет 50% от зарплаты, а каждый дополнительный год принесет еще 1%. Максимальный размер пенсии не может быть больше 70% от зарплаты, за исключением лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Для таких людей назначают 100% для первой категории, 95% — для второй.
Выплату определяют, исходя из последней зарплаты военного, состоящей из оклада, доплат.
Пенсии в случае потери кормильца
Родные военных, погибших на службе, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Суммы выплат различаются, ведь зависят от обстоятельств гибели и количества родственников.
Этот вид пенсии останется неизменным в 2025 году.
Ранее мы рассказывали, что в Украине ожидается повышение пенсий в 2025 году. В Пенсионном фонде утвердили показатель средней заработной платы по которому рассчитывается будущая индексация.
Также в этом году пенсии гражданам начнут начислять по-новому. Среди изменений — введение баллов за каждый месяц, когда был уплачен страховой взнос.
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