Чи є шанс в України стати енергетичним хабом Європи: Коболєв розповів про перспективи галузі

Енергетики ремонтують електромережу, Андрій Коболєв.

Попри постійні атаки на інфраструктуру, енергетична галузь України не лише утримує стабільність, а й поступово залучає нові інвестиції. Інвестори вкладають сотні мільйонів доларів, оцінюючи ризики та довіру до вітчизняних енергетичних компаній.

Про це розповів ексглава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, відповідаючи на питання журналістів Новини.LIVE під час конференції Forbes Money.

"Мені не подобаються величезні замки с піску з назвами "хаб". Але я вважаю, що в нас є можливість створити нову енергетику, яка, в першу чергу, буде максимально задовольняти потреби українців", — зазначив Коболєв.

Колишній глава Нафтогазу вважає доцільним починати з того, щоб не ставати хабом для Європи, а стати ефективною енергетикою для українців та українського бізнесу.

Чи цікавить інвесторів українська енергетична галузь

Залучити великі інвестиції в енергетику країни, яка регулярно зазнає атак на інфраструктуру, можливо. За словами Коболєва, саме це зараз і відбувається. Йдеться про сотні мільйонів доларів, які залучаються вже сьогодні.

"Є інвестори, які довіряють професійним фондам, довіряють компаніям з воюючої країни. За певних умов — за умови страховки, за умови раціонального підходу до вибору об'єктів інвестицій. Але це інвестування відбувається вже прямо зараз", — розповів Коболєв.

На думку колишнього очільника Нафтогазу, той факт, що наш регулятор зокрема та держава в цілому пішли назустріч інвесторам, знявши старі економічні обмеження, які мали скоріше популістичний характер, дав можливість бізнесу закривати дефіцити в системі, які виникають через російські обстріли. І те, що зараз в Україні є світло, яке дає можливість бізнесу працювати, свідчить про те, що інвестиції присутні і вони реально працюють на благо країни.

