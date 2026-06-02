Есть ли шанс у Украины стать энергетическим хабом Европы: Коболев рассказал о перспективах отрасли

Энергетики ремонтируют электросеть, Андрей Коболев.

Несмотря на постоянные атаки на инфраструктуру, энергетическая отрасль Украины не только удерживает стабильность, но и постепенно привлекает новые инвестиции. Инвесторы вкладывают сотни миллионов долларов, оценивая риски и доверие к отечественным энергетическим компаниям.

Об этом рассказал экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, отвечая на вопросы журналистов Новини.LIVE во время конференции Forbes Money.

"Мне не нравятся огромные замки из песка с названиями "хаб". Но я считаю, что у нас есть возможность создать новую энергетику, которая, в первую очередь, будет максимально удовлетворять потребности украинцев", — отметил Коболев.

Бывший глава Нафтогаза считает целесообразным начинать с того, чтобы не становиться хабом для Европы, а стать эффективной энергетикой для украинцев и украинского бизнеса.

Интересует ли инвесторов украинская энергетическая отрасль

Привлечь крупные инвестиции в энергетику страны, которая регулярно подвергается атакам на инфраструктуру, возможно. По словам Коболева, именно это сейчас и происходит. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые привлекаются уже сегодня.

"Есть инвесторы, которые доверяют профессиональным фондам, доверяют компаниям из воюющей страны. При определенных условиях — при условии страховки, при условии рационального подхода к выбору объектов инвестиций. Но это инвестирование происходит уже прямо сейчас", — рассказал Коболев.

По мнению бывшего главы Нафтогаза, тот факт, что наш регулятор в частности и государство в целом пошли навстречу инвесторам, сняв старые экономические ограничения, которые имели скорее популистский характер, дал возможность бизнесу закрывать дефициты в системе, которые возникают из-за российских обстрелов.

И то, что сейчас в Украине есть свет, который дает возможность бизнесу работать, свидетельствует о том, что инвестиции присутствуют и они реально работают на благо страны.

