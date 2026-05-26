Ціни на пальне в Україні: експерт розповів, до чого варто готуватися

Працівник АЗС заправляє авто. Фото: Новини.LIVE

На світовому ринку пального залишається вкрай висока волатильність через геополітичні фактори. У червні-липні можна очікувати зниження цін. Втім наприкінці літа пальне знову дорожчатиме.

Про це заявив паливний експерт, засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін в ефірі Вечір.LIVE.

Чого очікувати від цін на пальне

"Ми живемо у дуже волатильному ринку, у дуже волатильному світі. Зранку пан Трамп може домовлятися про мир, а потім ми бачимо військові літаки, які прямують на Близький Схід. Тож все може перевернутися догори дригом", — зазначив експерт.

За його словами, у короткостроковій перспективі, у червні, можливе зниження цін. Досить помірним може бути й липень. Водночас є ризик, що наприкінці літа пальне знову почне дорожчати.

"Серпень-вересень — це пікове навантаження на ринок у північній півкулі. Це жнива, високий сезон, і в цей період зростає споживання та напруга на ринку", — пояснив Льоушкін.

Він наголосив, що будь-які геополітичні події можуть кардинально змінити ситуацію на ринку, тож довгострокові прогнози залишаються умовними.

