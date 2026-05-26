Ціни на пальне в Україні: експерт розповів, до чого варто готуватися

Ціни на пальне в Україні: експерт розповів, чого очікувати влітку

Дата публікації: 26 травня 2026 13:04
На світовому ринку пального залишається вкрай висока волатильність через геополітичні фактори. У червні-липні можна очікувати зниження цін. Втім наприкінці літа пальне знову дорожчатиме.

Про це заявив паливний експерт, засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін в ефірі Вечір.LIVE.

Чого очікувати від цін на пальне

"Ми живемо у дуже волатильному ринку, у дуже волатильному світі. Зранку пан Трамп може домовлятися про мир, а потім ми бачимо військові літаки, які прямують на Близький Схід. Тож все може перевернутися догори дригом", — зазначив експерт.

За його словами, у короткостроковій перспективі, у червні, можливе зниження цін. Досить помірним може бути й липень. Водночас є ризик, що наприкінці літа пальне знову почне дорожчати. 

"Серпень-вересень — це пікове навантаження на ринок у північній півкулі. Це жнива, високий сезон, і в цей період зростає споживання та напруга на ринку", — пояснив Льоушкін.

Він наголосив, що будь-які геополітичні події можуть кардинально змінити ситуацію на ринку, тож довгострокові прогнози залишаються умовними.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на розподіл газу в Україні. Громадяни зобов'язані оплачувати послугу з розподілу природного газу за затвердженими тарифами Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відомо, чи зміняться ціни взимку. 

Також Новини.LIVE писали, яким буде курс долара в Україні. Якщо він буде нижчий, ніж середньорічний у держбюджеті, то є ризики того, що дохідна частина не буде виконана. Тож проблеми виникнуть в принципі з держбюджетом.

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
