Экспорт украинской агропродукции — за сколько продают тонну в 2025 году

Купюры долларов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина в 2025 году начала зарабатывать больше на экспорте аграрной продукции. Так, по состоянию на апрель тонна экспорта стоила 443 долл., тогда как в прошлом году цена за тонну находилась на уровне 315 долл.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

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Коваль подчеркнул, что цена тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла в 1,4 раза.

"Это удалось сделать благодаря увеличению экспорта продукции с добавленной стоимостью. В частности, биоэтанола", — сказал он.

Подорожала и средняя стоимость и на самые популярные продукты экспорта в расчете на тонну:

подсолнечное масло — 1 174 долл., - это на 37,8% больше, чем в прошлом году;

кукуруза — 217 долл., на 27,1% больше средней цены в 2024 году;

пшеница — 231 долл., на 27,4% больше, чем в прошлом году;

соевые бобы — 409 долл., на 4,3% больше.

В то же время по данным Минагро, с начала 2025 года экспорт аграрной продукции из Украины составил 1,1 млрд долл. или 2,5 млн тонн.

Что еще стоит знать

Недавно Европейский Союз представил отчет по торговле сельскохозяйственной продукцией в 2024 году. В документе, в частности, говорилось о том, что Украина поставляла европейским странам 8% агропродовольственной продукции от общего импорта всего ЕС.

Напомним, что на украинском агрорынке растет стоимость пшеницы в апреле. Все из-за заинтересованности покупателей в новом урожае.

Также мы рассказывали о подорожании ячменя. На это влияет сокращение предложения и активный спрос покупателей.