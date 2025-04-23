Экспорт украинской агропродукции — за сколько продают тонну в 2025 году

Украинская агропродукция в цене — сколько платят за тонну товара
Украина в 2025 году начала зарабатывать больше на экспорте аграрной продукции. Так, по состоянию на апрель тонна экспорта стоила 443 долл., тогда как в прошлом году цена за тонну находилась на уровне 315 долл.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Почему за агропродукцию начали платить больше
Коваль подчеркнул, что цена тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла в 1,4 раза.
"Это удалось сделать благодаря увеличению экспорта продукции с добавленной стоимостью. В частности, биоэтанола", — сказал он.
Подорожала и средняя стоимость и на самые популярные продукты экспорта в расчете на тонну:
- подсолнечное масло — 1 174 долл., - это на 37,8% больше, чем в прошлом году;
- кукуруза — 217 долл., на 27,1% больше средней цены в 2024 году;
- пшеница — 231 долл., на 27,4% больше, чем в прошлом году;
- соевые бобы — 409 долл., на 4,3% больше.
В то же время по данным Минагро, с начала 2025 года экспорт аграрной продукции из Украины составил 1,1 млрд долл. или 2,5 млн тонн.
Что еще стоит знать
Недавно Европейский Союз представил отчет по торговле сельскохозяйственной продукцией в 2024 году. В документе, в частности, говорилось о том, что Украина поставляла европейским странам 8% агропродовольственной продукции от общего импорта всего ЕС.
Напомним, что на украинском агрорынке растет стоимость пшеницы в апреле. Все из-за заинтересованности покупателей в новом урожае.
Также мы рассказывали о подорожании ячменя. На это влияет сокращение предложения и активный спрос покупателей.
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