Денежная помощь украинкам с детьми — какие выплаты гарантирует государство в 2024 году

Мать с ребенком. Фото: Pexels

Государство гарантирует в 2024 году финансовую помощь украинкам с детьми. В частности, для получения права на выплаты необходимо иметь низкий официальный доход и самостоятельно воспитывать ребенка.

Об этом сообщается на социальной платформе Enableme.

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Помощь на детей одиноким матерям

В 2024 году денежная помощь на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Размер такой помощи не может превышать:

для детей до шести лет —– 2,563 тыс. гривен;

для детей от шести до 18 лет — 3,196 тыс. гривен;

для детей от 18 до 23 лет — 3,028 тыс. гривен.

Также предусмотрены выплаты на детей с инвалидностью:

для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 2,361 тыс. гривен;

для детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте до шести лет с доплатой по уходу — 6,778 тыс. гривен;

для детей с инвалидностью в возрасте до шести лет с доплатой по уходу — 2,934 тыс. гривен;

для детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 8,044 тыс. гривен;

для детей с инвалидностью в возрасте от шести до 18 лет с доплатой по уходу — 3,25 тыс. гривен.

Кроме того, роженицы могут в 2024 году получить выплаты при рождении ребенка. Эта помощь не зависит от размера прожиточного минимума.

В этом году составляет 41,28 тыс. гривен. Сначала выплачивают 10,32 тыс. гривен, а дальше 36 месяцев по 860 гривен.

Украинки могут получить "Пакунок малюка" или денежную компенсацию в размере 7,68 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в трех регионах могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Максимально по программе можно оформить 36 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине стартует регистрация новой многоцелевой денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Записаться на новые выплаты можно будет с 9 по 18 сентября включительно.