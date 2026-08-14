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Главная Финансы Украинкам выплатят 1 200 долларов: кто получит гранты в сентябре

Украинкам выплатят 1 200 долларов: кто получит гранты в сентябре

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 13:00
Выплаты до 1 200 долларов: кому из украинок обещают финансовые гранты в сентябре
Женщины разного возраста, валюта. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года украинские женщины, ведущие активную общественную деятельность или занимающиеся предпринимательством в условиях войны, получат возможность оформить финансовые гранты. О начале нового этапа приема заявок объявит благотворительный фонд "Женские возможности в Украине".

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию фонда.

Кому из украинок обещают финансовые гранты в сентябре

Речь идет о реализации благотворительным фондом "Женские возможности в Украине" программы по предоставлению тревел-грантов для активисток, представительниц женских организаций и бизнес-леди.

Согласно условиям программы, гранты можно получить для участия в таких мероприятиях, которые помогут приобрести новые знания, контакты и возможности для собственного развития:

  • международных конференциях;
  • выставках;
  • тренингах;
  • стажировках;
  • других профессиональных мероприятиях.

Особо приветствуются заявки от тех, кто выступает за развитие феминистского движения, гендерное равенство, защиту прав человека, развитие женского предпринимательства и позитивное представление Украины за рубежом.

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В частности, к участию в программе приглашают:

  1. Представительниц официально зарегистрированных женских общественных/благотворительных организаций;
  2. Физлиц-предпринимателей, планирующих участвовать в выставках, конференциях, бизнес-тренингах или выйти на мировой рынок;
  3. Активисток, работающих в сфере прав человека, гендерного равенства и развития женского движения;
  4. Врачей, преподавателей, журналисток и представительниц социально ответственного бизнеса;
  5. Предпринимательниц с уникальными продуктами, которые намерены представить их на глобальном уровне.

Размер гранта и как зарегистрироваться в программе

Согласно условиям программы БФ "Женские возможности в Украине", украинки смогут рассчитывать на максимальный размер гранта в размере 1 200 долларов, включая налоги.

Финансовые гранты можно потратить на:

  • покупку билетов эконом-класса;
  • проживание до семи суток;
  • оплату регистрационного взноса за участие в мероприятии;
  • на туристическое страхование.

Прием заявок будет проходить с сентября 2026 года по май 2027 года.

Важно отметить, что фонд будет предоставлять не более двух тревел-грантов в течение одного календарного месяца, а заявку необходимо будет подать не позднее, чем за три недели до запланированной даты поездки.

Украинки могут подавать заявки, заполнив онлайн-форму.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о возможности для граждан оформить финансовую помощь на отопление на предстоящую зиму. Программа доступна для пенсионеров от 60 лет, лиц с инвалидностью I, II, III группы, семей с детьми с инвалидностью. Помощью могут воспользоваться жители ряда населенных пунктов Запорожской области.

Также Новини.LIVE писали, что в августе будет реализован проект MESH, предусматривающий оказание помощи громадам с высоким уровнем рисков во время войны. Его реализуют при финансовой поддержке UHF. Предусматривается предоставление нескольких видов помощи, в частности на запуск и развитие бизнеса. Размер грантов составит до 31 900 грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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