Выплаты до 1 200 долларов: кому из украинок обещают финансовые гранты в сентябре

Женщины разного возраста, валюта. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года украинские женщины, ведущие активную общественную деятельность или занимающиеся предпринимательством в условиях войны, получат возможность оформить финансовые гранты. О начале нового этапа приема заявок объявит благотворительный фонд "Женские возможности в Украине".

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию фонда.

Кому из украинок обещают финансовые гранты в сентябре

Речь идет о реализации благотворительным фондом "Женские возможности в Украине" программы по предоставлению тревел-грантов для активисток, представительниц женских организаций и бизнес-леди.

Согласно условиям программы, гранты можно получить для участия в таких мероприятиях, которые помогут приобрести новые знания, контакты и возможности для собственного развития:

международных конференциях;

выставках;

тренингах;

стажировках;

других профессиональных мероприятиях.

Особо приветствуются заявки от тех, кто выступает за развитие феминистского движения, гендерное равенство, защиту прав человека, развитие женского предпринимательства и позитивное представление Украины за рубежом.

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В частности, к участию в программе приглашают:

Представительниц официально зарегистрированных женских общественных/благотворительных организаций; Физлиц-предпринимателей, планирующих участвовать в выставках, конференциях, бизнес-тренингах или выйти на мировой рынок; Активисток, работающих в сфере прав человека, гендерного равенства и развития женского движения; Врачей, преподавателей, журналисток и представительниц социально ответственного бизнеса; Предпринимательниц с уникальными продуктами, которые намерены представить их на глобальном уровне.

Размер гранта и как зарегистрироваться в программе

Согласно условиям программы БФ "Женские возможности в Украине", украинки смогут рассчитывать на максимальный размер гранта в размере 1 200 долларов, включая налоги.

Финансовые гранты можно потратить на:

покупку билетов эконом-класса;

проживание до семи суток;

оплату регистрационного взноса за участие в мероприятии;

на туристическое страхование.

Прием заявок будет проходить с сентября 2026 года по май 2027 года.

Важно отметить, что фонд будет предоставлять не более двух тревел-грантов в течение одного календарного месяца, а заявку необходимо будет подать не позднее, чем за три недели до запланированной даты поездки.

Украинки могут подавать заявки, заполнив онлайн-форму.



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