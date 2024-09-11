Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк не повертає помилково перераховані кошти військовому — деталі скарги arrow

ПриватБанк не повертає помилково перераховані кошти військовому — деталі скарги

11 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк зволікає з перерахунком грошей військовому — що трапилось
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" ігнорує вимогу щодо повернення помилково перерахованих коштів військовослужбовцю. З відповідною скаргою звернулися родичі бійця, який перебуває на передовій.  

Про це повідомляється на сайті "Мінфін", де можна лишати відгуки про роботу фінустанов.

Читайте також:

Неповернення помилково перерахованих коштів ПриватБанком

Як йдеться у зверненні, Військова частина Ф4689(ЄДРПОУ 26637172) неодноразово зверталася з відповідною заявою про повернення помилково перерахованих коштів, що сталося 14 червня 2024 року, на картковий рахунок Зеленянського Олега Івановича (РНОКПП 2952118156).

Вищезазначений боєць загинув ще в січні 2024 року. Сума коштів, перерахована не на той рахунок, є грошовим забезпеченням іншого військовослужбовця, якій зараз перебуває на передовій. ПриватБанк не реагує на звернення, через що його сім'я не може отримати законні кошти.

Відповідну заяву писали особисто у відділенні банку м. Подільськ Одеської області, телефонували на гарячу лінію, писали на електронну пошту. У банку заявили, що звернення перебуває в обробці, однак уже тривалий час немає жодної реакції.

"Кошти не були зараховані на рахунок загиблого військовослужбовця, і їх ніхто не отримав, про що повідомив спеціаліст банку. Для вирішення цього питання спеціаліст банку порадив написати заяву. Військова частина Ф4689(ЄДРПОУ 26637172) направила заяву від 08.08.24р. № 12014, на повернення коштів, яка була прийнята до розгляду 08.08.24р. Швець О. В. у відділенні ПриватБанку в м. Подільськ Одеської області. Також звертались на гарячу лінію, де спочатку перемикали різних спеціалістів, а потім сказали, що заява прийнята в обробку і розглядається. Також писали на електронну пошту help@pb.ua, там відповіді взагалі не отримали", — йдеться у повідомленні.

У зверненні до банку наголошується, що станом на 10 вересня 2024 року кошти так і не повернули. Причини не пояснюють.

"Навіть не отримали ніякої відповіді. Причина неповернення невідома. Таке враження, що Приват просто присвоює собі кошти, навіть кошти військових, завдяки яким досі мають змогу працювати. Ще додам, що зарплатний проєкт у нас відкритий і з іншими банками, а такі проблеми тільки з ПриватБанком! Жах!" — наголосили родичі бійця.

Що кажуть у банку

Представники ПриватБанку перепросили за "незручності" і повідомили, що після уточнення інформації поставлять до відома.

"Наші спеціалісти вже перевіряють інформацію та розбираються в ситуації, за результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — повідомили у фінустанові.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк блокує рахунки своїх заможних клієнтів без пояснення причин. Попри всі офіційні підтвердження надходження мільйонних сум, втратити доступ до грошей можна через незначний переказ.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку нарікають на систему безпеки, яка допустила списання грошей. Йдеться про суму у 250 тис. гривень.

ПриватБанк банки військові гроші банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 Республіканці закликали Байдена зняти обмеження на удари Україною зброєю США вглиб РФ, — CNN

07:30 Про що та в який термін потрібно попередити ТЦК, щоб не отримати штраф — пояснення юристів

07:21 На Рівненщині чоловік після повістки понад рік уникав призову — як його покарав суд

07:16 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться почекати вранці

07:01 ПриватБанк не повертає помилково перераховані кошти військовому — деталі скарги

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

06:45 Здався б за 24 години — Гарріс припустила дії Трампа під час війни в Україні

Ексклюзив

06:43 Подоляк пояснив важливість знищення російських ракетоносіїв

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

06:30 У вересні обвалилися ціни на ячмінь — скільки коштують зернові в Україні

06:30 Трамп припускає, що відповідальність за замах на нього несуть демократи

07:45 Республіканці закликали Байдена зняти обмеження на удари Україною зброєю США вглиб РФ, — CNN

07:30 Про що та в який термін потрібно попередити ТЦК, щоб не отримати штраф — пояснення юристів

07:21 На Рівненщині чоловік після повістки понад рік уникав призову — як його покарав суд

07:16 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться почекати вранці

07:01 ПриватБанк не повертає помилково перераховані кошти військовому — деталі скарги

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

06:45 Здався б за 24 години — Гарріс припустила дії Трампа під час війни в Україні

Ексклюзив

06:43 Подоляк пояснив важливість знищення російських ракетоносіїв

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

06:30 У вересні обвалилися ціни на ячмінь — скільки коштують зернові в Україні

06:30 Трамп припускає, що відповідальність за замах на нього несуть демократи

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок