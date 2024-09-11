ПриватБанк зволікає з перерахунком грошей військовому — що трапилось

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" ігнорує вимогу щодо повернення помилково перерахованих коштів військовослужбовцю. З відповідною скаргою звернулися родичі бійця, який перебуває на передовій.

Про це повідомляється на сайті "Мінфін", де можна лишати відгуки про роботу фінустанов.

Читайте також:

Неповернення помилково перерахованих коштів ПриватБанком

Як йдеться у зверненні, Військова частина Ф4689(ЄДРПОУ 26637172) неодноразово зверталася з відповідною заявою про повернення помилково перерахованих коштів, що сталося 14 червня 2024 року, на картковий рахунок Зеленянського Олега Івановича (РНОКПП 2952118156).

Вищезазначений боєць загинув ще в січні 2024 року. Сума коштів, перерахована не на той рахунок, є грошовим забезпеченням іншого військовослужбовця, якій зараз перебуває на передовій. ПриватБанк не реагує на звернення, через що його сім'я не може отримати законні кошти.

Відповідну заяву писали особисто у відділенні банку м. Подільськ Одеської області, телефонували на гарячу лінію, писали на електронну пошту. У банку заявили, що звернення перебуває в обробці, однак уже тривалий час немає жодної реакції.

"Кошти не були зараховані на рахунок загиблого військовослужбовця, і їх ніхто не отримав, про що повідомив спеціаліст банку. Для вирішення цього питання спеціаліст банку порадив написати заяву. Військова частина Ф4689(ЄДРПОУ 26637172) направила заяву від 08.08.24р. № 12014, на повернення коштів, яка була прийнята до розгляду 08.08.24р. Швець О. В. у відділенні ПриватБанку в м. Подільськ Одеської області. Також звертались на гарячу лінію, де спочатку перемикали різних спеціалістів, а потім сказали, що заява прийнята в обробку і розглядається. Також писали на електронну пошту help@pb.ua, там відповіді взагалі не отримали", — йдеться у повідомленні.

У зверненні до банку наголошується, що станом на 10 вересня 2024 року кошти так і не повернули. Причини не пояснюють.

"Навіть не отримали ніякої відповіді. Причина неповернення невідома. Таке враження, що Приват просто присвоює собі кошти, навіть кошти військових, завдяки яким досі мають змогу працювати. Ще додам, що зарплатний проєкт у нас відкритий і з іншими банками, а такі проблеми тільки з ПриватБанком! Жах!" — наголосили родичі бійця.

Що кажуть у банку

Представники ПриватБанку перепросили за "незручності" і повідомили, що після уточнення інформації поставлять до відома.

"Наші спеціалісти вже перевіряють інформацію та розбираються в ситуації, за результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — повідомили у фінустанові.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк блокує рахунки своїх заможних клієнтів без пояснення причин. Попри всі офіційні підтвердження надходження мільйонних сум, втратити доступ до грошей можна через незначний переказ.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку нарікають на систему безпеки, яка допустила списання грошей. Йдеться про суму у 250 тис. гривень.