ПриватБанк закрыл счет без предупреждений из-за неизвестных рисков — что нужно знать

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка "ПриватБанка" обвиняет финучреждение в нарушении ее прав как потребителя из-за блокирования всех счетов. Женщина заявила, что такими действиями банк подрывает доверие граждан к финансовым учреждениям, и намерена привлечь к ответственности.

Об этом говорится на портале "Минфин", где украинцы могут оставлять отзывы о работе банков.

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Как отмечается в одном из сообщений, ПриватБанк закрыл гражданке счета без предупреждения — обычный и для физлица-предпринимателя. Однажды женщина не смогла зайти в мобильное приложение "Приват24". Она обратилась в поддержку, где ей робот заявил о разорванных отношениях в одностороннем порядке.

При этом банк никогда не спрашивал дополнительных документов, а сотрудники утверждали, что все операции не представляют риска для банка. Говорили, а сделали совсем другое: вместо того, чтобы быть прозрачными и предупредить о каких-либо потенциальных проблемах со счетом, только расторгли договор без какого-либо объяснения или возможности исправления ситуации.

В связи с этим она решила вынести проблему на всеобщее обозрение, ведь ПриватБанк является государственной структурой.

"Вы закрыли мой счет без всякого предупреждения. Я очень разочарована таким отношением к своим клиентам. 10.09.24 г. я не смогла зайти в Приват24, звоню в поддержку и мне отвечает робот, что разорваны отношения в одностороннем порядке. Да, это ваше право. А мое — не терпеть этого молча. ПриватБанк — это государственная структура, а не чей-то личный банк, где есть свои прихоти..." — отметила она.

Гражданка осталась без денег в то время, когда были очень необходимы. Поэтому женщине необходимо где-то брать кредит, ведь заблокирован счет как ФЛП, так и физлица.

"Вы забрали мое право на собственные деньги без какого-либо предупреждения или обоснования в стране, в которой идет война, деньги, которые честно заработаны мной, тем самым поставив меня в сложную ситуацию. Ваше отношение ко мне, как преданному клиенту, ужасно и несправедливо. Я всегда была лояльным и ответственным клиентом вашего банка на протяжении многих лет. Такими действиями вы подрываете доверие граждан к финансовым учреждениям", — сообщила она.

Поэтому женщина собирается обратиться в правоохранительные органы и правовые инстанции для защиты своих прав. Такие нечестные действия требуют решительности, добавила она.

Жалоба. Источник: Минфин

Что говорят в банке

В банке написали, что работают исключительно в рамках законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ), регулирующих отношения в банковском секторе.

Все ограничительные меры осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финмониторинга в стране. Также рассказали, как перевести деньги на другой счет.

Ответ банка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк игнорирует требование о возвращении ошибочно перечисленных средств военнослужащему. С соответствующей жалобой обратились родственники бойца, находящегося на передовой.

Также мы писали, что ПриватБанк блокирует счета своих состоятельных клиентов. Несмотря на все официальные подтверждения поступления миллионных сумм, лишиться доступа можно из-за незначительного перевода.