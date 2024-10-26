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Українка з Only Fans сплатила понад 13 млн гривень податків

26 жовтня 2024 10:47
Галина Шподарева - редактор
Українку з OnlyFans змусили сплатити 13,2 млн гривень податків
Жінка за комп'ютером. Фото ілюстративне: dev.ua
Галина Шподарева - редактор

Громадянку України, яка є контент-мейкером на платформі для дорослих OnlyFans, змусили сплатити 13,2 млн гривень податків. Податкова продовжує відпрацювання інформації щодо інших творців платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в Telegram у суботу, 26 жовтня. 

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Податкова України продовжує відпрацювання інформації, одержаної в рамках міжнародної взаємодії щодо громадян України — творців платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans. Так, органами Державної податкової служби України залучено до декларування громадянку, яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі OnlyFans. 

"Окремі платники податків усвідомивши неминучість відповідальності за порушення вимог податкового законодавства віддають перевагу добровільному поданню податкових декларацій, декларуванню одержаних доходів та сплаті податків", — написав голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. 

"Раджу якнайшвидше самостійно задекларувати свої доходи всім українцям, хто отримував іноземні доходи від електронних платформ. Адже відповідні відомості наявні у ДПС", — зазначив Гетманцев.

Податківці нагадують, що за порушення законодавства передбачена фінансова відповідальність. Разом з тим, відповідно до статті 212 КК України умисне ухилення від сплати податків є кримінальним правопорушенням.

Допис Гетманцева
Допис Гетманцева. Фото: скриншот

Нагадаємо, Данило Гетманцев анонсував підвищення ПДВ: у 2024 році в Україні суттєво підвищать податки та військовий збір. Нового перегляду податкових ставок слід очікувати також 2025 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що Верховна Рада ухвалила 10 жовтня 2024 року законопроєкт №11416-д, який вносить зміни до податкової системи, зокрема підвищує ставку військового збору для найманих працівників з 1,5% до 5%. 

Данило Гетманцев OnlyFans податки Податкова служба фінанси

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10:47 Українка з Only Fans сплатила понад 13 млн гривень податків

10:46 У Львові загорілася вантажівка — палали мішки з вугіллям

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

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