Податки в Україні зростуть з 1 жовтня — скільки доведеться платити

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В Україні влада має намір підвищити низку податків з 1 жовтня 2024 року. Це прописано у відповідному законопроєкті №11416-д, який у разі ухвалення Верховною Радою у другому читанні, передбачатиме підвищення податкових ставок "заднім "числом".

Про це розповіли у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ.

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Необхідність підвищення податків в Україні

Підвищення податків, передбачене цим законопроєктом, принесе до держбюджету 58 млрд грн у 2024 році, та 137 млрд грн — у 2025 році.

За словами керівника профільного комітету Данила Гетманцева, друге читання ресурсний законопроєкт N11416-д ще не проходив, однак гроші потрібні вже "вчора".

У зв'язку з цим норми та терміни прописані в документі "заднім числом". Нові ставки почнуть діяти з жовтня незалежно від того, коли ухвалять у цілому.

Як зміняться податкові ставки з 1 жовтня

Які норми передбачає прийнятий законопроєкт:

військовий збір підвищиться з 1,5% до 5%;

платникам єдиного податку першої, другої та четвертої групи (в тому числі ФОП — фізичні особи-підприємці) доведеться платити військовий збір у 10% від мінімальної зарплатні станом на 1 січня щороку;

платникам єдиного податку третьої групи (зокрема, ФОП) потрібно буде додатково платити 1% військового збору з доходу.

на АЗС впровадять авансові внески;

податок на прибуток банків за 2024 рік встановлять у розмірі 50%;

податок на прибуток небанківських фінустанов (окрім страхових) встановлять на рівні 25%.

Ставки є орієнтовними та не остаточними, адже депутати можуть ще переглянути норми законопроєкту до другого читання та змінити як у бік послаблення, так і посилення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українських вчителів та інших працівників бюджетної сфери торкнуться податкові зміни. Очікується, що доходи впадуть на 3,5%.

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у разі остаточного схвалення Верховною Радою законопроєкту про підвищення податків, це не матиме значного впливу на інфляцію. Зростання податків не призведе до підвищення цін.