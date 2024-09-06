Шахраї в інтернеті — українці втрачають гроші через фейкову фіндопомогу

Телефон у руці. Фото: Unsplush

У Національній поліції попереджають українців про активну діяльність шахраїв, які в мережі пропонують фейкову "фінансову допомогу". Одна із жертв таких аферистів втратила 30 тис. гривень.

Про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на поліцію.

Читайте також:

Як українці втрачають гроші через фейкову допомогу

Як розповіли правоохоронці, у результаті чергового випадку шахрайства 66-річна жителька населеного пункту Долина Івано-Франківської області втратила гроші. Жінка стала жертвою аферистів через пропозицію в інтернеті про нібито "фінансову допомогу".

Шахраї використали оголошення про надання соціальної допомоги від держави, міжнародних організацій та благодійних фондів.

Жінка побачила подібне оголошення у соцмережі Facebook. Повіривши у справжність пропозиції, перейшла за посиланням і надала конфіденційні дані щодо свого банківського рахунку. Шахраї, називаючи себе представниками організації, одержали код підтвердження та списали з банківської картки близько 30 тис. гривень.

У зв'язку з цим поліція виступила із закликом до українців бути особливо обачними. Не варто сліпо довіряти всьому, що публікують у мережі. Надавати власні дані необхідно тільки на перевірених офіційних ресурсах.

Потрібно ретельно перевіряти правильність адрес веб-сайтів та утриматись від переходу за сторонніми посиланнями.

Особливо нікому не слід повідомляти:

PIN-код картки;

код зворотного боку картки;

одноразові паролі, які надходять у SMS-повідомленнях.

Поліція відкрила кримінальне провадження та попросила всіх громадян бути обережними, щоб уникнути аналогічних інцидентів у майбутньому.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнт держфінустанови "Ощадбанк" поскаржився на самовільне з боку банку збільшення ліміту на кредитній картці та списання грошей шахраями. Заборгованість банк переклав на громадянина.

Раніше ми писали, що жителі прифронтових територій мають право на фінансову допомогу для підготовки до опалювального сезону. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як отримати гроші на купівлю твердого палива.