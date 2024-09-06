Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников arrow

Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

6 сентября 2024 11:46
Ксения Симонова - Редактор
Мошенники в интернете — украинцы теряют деньги из-за фейковой финпомощи
Телефон в руке. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В Национальной полиции предупреждают украинцев об активной деятельности мошенников, которые в сети предлагают фейковую "финансовую помощь". Одна из жертв таких аферистов потеряла 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на полицию.

Читайте также:

Как украинцы теряют деньги из-за фейковой помощи

Как рассказали правоохранители, в результате очередного случая мошенничества 66-летняя жительница населенного пункта Долина Ивано-Франковской области потеряла деньги. Женщина стала жертвой аферистов из-за предложения в интернете о якобы "финансовой помощи".

Мошенники использовали объявления о предоставлении социальной помощи от государств, международных организаций и благотворительных фондов.

Женщина увидела подобное объявление в соцсети Facebook. Поверив в подлинность предложения, перешла по ссылке и предоставила конфиденциальные данные со своего банковского счета. Мошенники, называя себя представителями организации, получили код подтверждения и списали с банковской карты около 30 тыс. гривен.

В связи с этим полиция выступила с призывом к украинцам быть особенно осмотрительными. Не стоит слепо доверять всему, что публикуют в сети. Предоставлять собственные данные нужно только на проверенных официальных ресурсах.

Следует тщательно проверять правильность адресов веб-сайтов и удерживаться от перехода по сторонним ссылкам.

Особенно никому не следует сообщать:

  • PIN-код карты;
  • код обратной стороны карты;
  • одноразовые пароли, поступающие в SMS-сообщениях.

Полиция открыла уголовное производство и попросила всех граждан быть осторожными, чтобы избежать аналогичных инцидентов в будущем.

Что еще стоит знать

Напомним, клиент госфинучреждения "Ощадбанк" пожаловался на самовольное со стороны банка увеличение лимита на кредитной карте и списание денег мошенниками. Задолженность банк перевел на гражданина.

Ранее мы писали, что жители прифронтовых территорий имеют право на финансовую помощь для подготовки к отопительному сезону. В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, как получить деньги на покупку твердого топлива.

финансовая помощь деньги мошенничество материальная помощь денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

11:07 Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" — с кем он планирует встретиться

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

11:07 Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" — с кем он планирует встретиться

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования