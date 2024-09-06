Мошенники в интернете — украинцы теряют деньги из-за фейковой финпомощи

Телефон в руке. Фото: Unsplush

В Национальной полиции предупреждают украинцев об активной деятельности мошенников, которые в сети предлагают фейковую "финансовую помощь". Одна из жертв таких аферистов потеряла 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на полицию.

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Как рассказали правоохранители, в результате очередного случая мошенничества 66-летняя жительница населенного пункта Долина Ивано-Франковской области потеряла деньги. Женщина стала жертвой аферистов из-за предложения в интернете о якобы "финансовой помощи".

Мошенники использовали объявления о предоставлении социальной помощи от государств, международных организаций и благотворительных фондов.

Женщина увидела подобное объявление в соцсети Facebook. Поверив в подлинность предложения, перешла по ссылке и предоставила конфиденциальные данные со своего банковского счета. Мошенники, называя себя представителями организации, получили код подтверждения и списали с банковской карты около 30 тыс. гривен.

В связи с этим полиция выступила с призывом к украинцам быть особенно осмотрительными. Не стоит слепо доверять всему, что публикуют в сети. Предоставлять собственные данные нужно только на проверенных официальных ресурсах.

Следует тщательно проверять правильность адресов веб-сайтов и удерживаться от перехода по сторонним ссылкам.

Особенно никому не следует сообщать:

PIN-код карты;

код обратной стороны карты;

одноразовые пароли, поступающие в SMS-сообщениях.

Полиция открыла уголовное производство и попросила всех граждан быть осторожными, чтобы избежать аналогичных инцидентов в будущем.

Что еще стоит знать

Напомним, клиент госфинучреждения "Ощадбанк" пожаловался на самовольное со стороны банка увеличение лимита на кредитной карте и списание денег мошенниками. Задолженность банк перевел на гражданина.

Ранее мы писали, что жители прифронтовых территорий имеют право на финансовую помощь для подготовки к отопительному сезону. В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, как получить деньги на покупку твердого топлива.