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Клієнт Ощадбанку втратив всі кредитні гроші за секунди через шахраїв — як це сталося

4 вересня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк збільшив ліміт на кредитці, з якої шахраї вкрали гроші — деталі скарги
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнт державної фінустанови "Ощадбанк" скаржиться на самовільне з боку банку збільшення ліміту на кредитній картці та списання грошей шахраями. Заборгованість банк переклав на громадянина.

Про це повідомляється на сайті "Мінфін".

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Як зазначається у дописі клієнта, Ощадбанк при закритій кредитній історії в Українському бюро кредитних історій (УБКІ) без дозволу клієнта збільшив в рази ліміт на кредитній картці, з якої потім шахраї списали кошти.

"Банк, який займається шахрайськими діями. При закритій кредитній історії в УБКІ, без дозволу клієнта збільшує в рази ліміт на кредитній картці з якої потім шахраї списують кошти. Схоронність коштів клієнта банк не забезпечує. Ліміти при переказі коштів з картки на картку для шахраїв не існують", — йдеться зверненні.

Українець розповів, що всі вкрадені кошти шахраями банк "вішає як заборгованість" на клієнта, нараховуючи відсотки.

"Моя порада: закривайте рахунки і тікайте з такого банку", — резюмував клієнт.

Як діяти у разі шахрайських дій в Ощадбанку

Представники Ощадбанку поки що не відреагували на скаргу-повідомлення клієнта.

Водночас, у загальних рекомендаціях вказано, що в разі шахрайський дій необхідно зробити кілька кроків, щоб не втратити кошти.

"Якщо ви стали жертвою шахраїв, які вкрали гроші із вашої банківської картки, треба повідомити про це ваш банк, а також звернутися у кіберполіцію", — йдеться у повідомленні.

Для цього необхідно:

  • надіслати заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua;
  • зателефонувати за номером 0 800 50 51 70 (понеділок — п'ятниця з 09:00 до 18:00).

 

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, з рахунку пенсіонера в Ощадбанку було списано 55 тисяч гривень через чотири транзакції без його відома. Гроші були переведені на рахунок незнайомого отримувача. Чоловік наполягає на тому, щоб банк повернув йому ці кошти.

Ми також писали, що військові скаржаться на дискримінацію в Ощадбанку під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій. Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.

кредити Ощадбанк банки шахрайство рахунки гроші

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