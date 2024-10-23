Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Україна ризикує не отримати 4 млрд євро виплат від ЄС — яка причина arrow

Україна ризикує не отримати 4 млрд євро виплат від ЄС — яка причина

23 жовтня 2024 19:02
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Фінансова допомога Україні — ЄС може не надати 4 млрд євро виплат
Кабінет міністрів. Ілюстративне фото: Урядовий портал
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Україна ризикує не отримати виплату від ЄС розміром 4  млрд євро через затримання з ухваленням законопроєкту про угоди зі слідством у корупційних справах. Якщо він не набере чинності до кінця жовтня, виплату перенесуть на наступний рік.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 23 жовтня.

Читайте також:

Україна може не отримати виплату від ЄС цього року

Україна може не отримати заплановану виплату від Європейського Союзу розміром у чотири млрд євро, яка очікується в листопаді поточного року. Причиною є те, що Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про угоди зі слідством у корупційних справах.

"Якщо до кінця жовтня не прийняти законопроєкт про угоди зі слідством №12039 — гроші від ЄС в цьому році не отримаємо. А це 4 млрд євро, які перейдуть на наступний вже рік", — написав Железняк.

виплати ЄС
Допис Железняка. Фото: скриншот

У листі заступника міністра закордонних справ Євгена Перебийніса до Кабміну йдеться про те, що зазначена умова мала бути виконана у третьому кварталі 2024 року, проте законопроєкт вдалося ухвалити лише в першому читанні 9 жовтня.

"Враховуючи зазначене, сторона ЄС повідомила, що, якщо Україна не завершить всі внутрішні процедури щодо ухвалення та набрання чинності законопроєкту до кінця жовтня 2024 року, фінансування обсягом чотири млрд євро буде перенесене на наступний рік", — зазначається у листі.

При цьому Єврокомісія не може навіть частково виплатити кошти, оскільки повинна затвердити відповідну методологію, яку неможливо ухвалити з огляду на позицію Комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї.

"Затвердження методології планується лише наступного року, після обрання нового комісара", — зазначив Перебийніс у листі.

Україна ризикує не отримати 4 млрд євро виплат від ЄС — яка причина - фото 2
Лист заступника міністра закордонних справ Євгена Перебийніса до Кабміну. Фото: Железняк

Отже, для отримання фінансування цього року Україні необхідно терміново схвалити відповідний законопроєкт та вжити всіх заходів, аби він набрав чинності до кінця жовтня поточного року.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів. Гроші будуть спрямовані на покриття бюджетних витрат невійськового характеру.

Раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Німеччині перенаправляти соціальну допомогу українським біженцям безпосередньо в Україну. 

Україна виплати Верховна Рада Ярослав Железняк ЄС фінансова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:54 В ОГП назвали області, де найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

19:20 У Харків повертається сонце та денне тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Україна ризикує не отримати 4 млрд євро виплат від ЄС — яка причина

18:58 Альтернатива Одесі — партнери закликають Україну розвивати інші шляхи експорту

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

18:55 Третя штурмова знищила ворожу ББМ та гармату на позиціях окупантів — відео

18:39 Виїзд за кордон тимчасово непридатних — юристи назвали проблему

18:36 Польща порадила Німеччині скасувати виплати біженцям — що пропонують на заміну

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

18:13 Перевірена схема — спритний одесит видурив сотні тисяч гривень у пенсіонерів

19:54 В ОГП назвали області, де найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю

19:20 У Харків повертається сонце та денне тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Україна ризикує не отримати 4 млрд євро виплат від ЄС — яка причина

18:58 Альтернатива Одесі — партнери закликають Україну розвивати інші шляхи експорту

18:55 Третя штурмова знищила ворожу ББМ та гармату на позиціях окупантів — відео

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

18:39 Виїзд за кордон тимчасово непридатних — юристи назвали проблему

18:36 Польща порадила Німеччині скасувати виплати біженцям — що пропонують на заміну

18:13 Перевірена схема — спритний одесит видурив сотні тисяч гривень у пенсіонерів

18:10 В Інституті демографії оцінили мобілізаційний ресурс в Україні

17:59 Український агроекспорт зріс більше ніж на чверть — що відомо

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

Text

16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують