Фінансова допомога Україні — ЄС може не надати 4 млрд євро виплат

Кабінет міністрів. Ілюстративне фото: Урядовий портал

Україна ризикує не отримати виплату від ЄС розміром 4 млрд євро через затримання з ухваленням законопроєкту про угоди зі слідством у корупційних справах. Якщо він не набере чинності до кінця жовтня, виплату перенесуть на наступний рік.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 23 жовтня.

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Україна може не отримати заплановану виплату від Європейського Союзу розміром у чотири млрд євро, яка очікується в листопаді поточного року. Причиною є те, що Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про угоди зі слідством у корупційних справах.

"Якщо до кінця жовтня не прийняти законопроєкт про угоди зі слідством №12039 — гроші від ЄС в цьому році не отримаємо. А це 4 млрд євро, які перейдуть на наступний вже рік", — написав Железняк.

Допис Железняка. Фото: скриншот

У листі заступника міністра закордонних справ Євгена Перебийніса до Кабміну йдеться про те, що зазначена умова мала бути виконана у третьому кварталі 2024 року, проте законопроєкт вдалося ухвалити лише в першому читанні 9 жовтня.

"Враховуючи зазначене, сторона ЄС повідомила, що, якщо Україна не завершить всі внутрішні процедури щодо ухвалення та набрання чинності законопроєкту до кінця жовтня 2024 року, фінансування обсягом чотири млрд євро буде перенесене на наступний рік", — зазначається у листі.

При цьому Єврокомісія не може навіть частково виплатити кошти, оскільки повинна затвердити відповідну методологію, яку неможливо ухвалити з огляду на позицію Комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї.

"Затвердження методології планується лише наступного року, після обрання нового комісара", — зазначив Перебийніс у листі.

Лист заступника міністра закордонних справ Євгена Перебийніса до Кабміну. Фото: Железняк

Отже, для отримання фінансування цього року Україні необхідно терміново схвалити відповідний законопроєкт та вжити всіх заходів, аби він набрав чинності до кінця жовтня поточного року.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів. Гроші будуть спрямовані на покриття бюджетних витрат невійськового характеру.

Раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Німеччині перенаправляти соціальну допомогу українським біженцям безпосередньо в Україну.