Финансовая помощь Украине — ЕС может не предоставить 4 млрд евро выплат

Кабинет министров. Иллюстративное фото: Правительственный портал

Украина рискует не получить выплату от ЕС в размере четыре млрд евро из-за задержки с принятием законопроекта о сделках со следствием по коррупционным делам. Если он не вступит в силу до конца октября, выплату перенесут на следующий год.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в среду, 23 октября.

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Украина может не получить запланированную выплату от Европейского Союза размером в четыре млрд евро, которая ожидается в ноябре текущего года. Причиной является то, что Верховная Рада не приняла законопроект о соглашениях со следствием по коррупционным делам.

"Если до конца октября не принять законопроект о соглашениях со следствием №12039 — деньги от ЕС в этом году не получим. А это четыре млрд евро, которые перейдут на следующий уже год", — написал Железняк.

Сообщение Железняка. Фото: скриншот

В письме заместителя министра иностранных дел Евгения Перебийниса в Кабмин говорится о том, что указанное условие должно было быть выполнено в третьем квартале 2024 года, однако законопроект удалось принять только в первом чтении 9 октября.

"Учитывая указанное, сторона ЕС сообщила, что, если Украина не завершит все внутренние процедуры по принятию и вступлению в силу законопроекта до конца октября 2024 года, финансирование объемом четыре млрд евро будет перенесено на следующий год", — отмечается в письме.

При этом Еврокомиссия не может даже частично выплатить средства, поскольку должна утвердить соответствующую методологию, которую невозможно принять, учитывая позицию Комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи.

"Утверждение методологии планируется только в следующем году, после избрания нового комиссара", — отметил Перебийнис в письме.

Письмо заместителя министра иностранных дел Евгения Перебийниса в Кабмин. Фото: Железняк

Итак, для получения финансирования в этом году Украине необходимо срочно принять соответствующий законопроект и принять все меры, чтобы он вступил в силу до конца октября текущего года.

Напомним, недавно Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов. Деньги будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.

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