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Україна отримала черговий транш від МВФ — яка сума і на що витратять

23 жовтня 2024 12:49
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Транш від МВФ — Шмигаль розсекретив, на що витратять 1,1 млрд доларів
Жінка тримає в руках гроші. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна отримала черговий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,1 млрд доларів. Кошти надані завдяки успішному п'ятому перегляду програми Extended Fund Facility (EFF).

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram в середу, 23 жовтня.

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За словами Шмигаля, гроші від МВФ будуть спрямовані на покриття бюджетних витрат невійськового характеру.

"Близько 1,1 млрд доларів від МВФ вже надійшли Україні", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр зазначив, що транш надійшов в результаті успішного п’ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом 15,6 млрд доларів.

Глава уряду також подякував МВФ за послідовну підтримку України та додав, що вже розпочато підготовку до наступного перегляду програми.

Гроші МВФ
Повідомлення Шмигаля у Telegram

Раніше ми повідомляли, що оновлений Меморандум Міжнародного валютного фонду після пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility не містить жодних зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії. Також був оптимізований графік траншів на 2025 рік

Денис Шмигаль гроші кредити МВФ транш фінансова допомога

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