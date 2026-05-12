Скільки коштує виступ на Євробаченні-2026: учасниця від України LELÉKA назвала суму

Сцена Євробачення-2026, LELÉKA, гроші.

Торік гурт Ziferblat, який представляв Україну на Євробаченні, заявляв, що витрати команди на участь у конкурсі сягали 120–130 тисяч доларів. Jerry Heil і Alyona Alyona називали вдвічі більшу суму. Приблизно у стільки ж обійдеться участь цьогорічної учасниці від України LELÉKA.

Про це вона сказала в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка працює на Євробаченні-2026 з офіційною акредитацією.

Скільки витратить на участь у Євробаченні-2026 LELÉKA

Співачка зазначила, що йдеться про суму близько 300 тисяч доларів. На цей момент команда залучила від спонсорів та меценатів більш як 93% від необхідного бюджету.

"Коли ми їхали в потязі, я писала далі листи потенційним меценатам. Просила не турбувати мене, бо я не заспокоюся, поки не опишу всі контакти, які в мене ще залишились, тому що ми маємо закрити фінансові питання", — розповідає LELÉKA.

На питання щодо того, яка стаття витрат здивувала її найбільше, співачка відповіла, що проблема радше у загальній політиці конкурсу, а не у якихось конкретних розцінках.

"Якби ми могли привезти все з України. Кожну лампочку, вітродуйчик тощо, то бюджет був би маленьким. Але за правилами безпеки це заборонено. Це мають бути саме ті фірми та підрядники, які є тут на місці. Саме з їх страховкою, саме з їх людьми, які навчені керувати саме цим", — зазначила вона.

LELÉKA додала, що ці, на перший погляд, дрібні нюанси суттєво впливають на загальну вартість участі в конкурсі. І якби він відбувався в Україні, то витрати були б набагато нижчими.

У скільки обійшовся сценічний образ LELÉKA

Сценічний образ для виступу LELÉKA на Євробаченні-2026 розробила українська дизайнерка Лілія Літковська — засновниця бренду LITKOVSKA. До створення концертного вбрання також приєдналася команда стилістки Маргарита Шекель, яка допомагала працювати над фінальним образом артистки для сцени міжнародного конкурсу.

Водночас співачка не стала розкривати, у яку саме суму їй обійшовся сценічний образ.

"Є іноді такі регулювання, які не дозволяють називати певні цифри. Ви можете поставити це питання їй, запитати, на яких умовах ми співпрацювали", — відповіла вона.

LELÉKA також уточнила, що це були "не бартерні" відносини.

